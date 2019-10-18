宋茜忍无可忍 开炮酸民

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中国女星宋茜是女团f(x)一员，前队友雪莉14日传出轻生离世，震撼娱乐圈，她却因为没有在第一时间发文哀悼对方，成为网友谩骂的对象。对此，她本人17日在微博发声了，反击酸民。

雪莉14日选择离开世界，留给亲友和粉丝无限遗憾和伤痛。身为f(x)队长的宋茜因为第一时间没有发文哀悼，不但被网友骂翻，还被指控冷血无情，但她其实悲痛不已，在得知恶耗后，当天就中断在上海的新剧拍摄，更紧急办手续赶回韩国，送雪莉最后一程。

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针对网友的谩骂，宋茜17日首度在微博发声，「什么时候发微博朋友圈IG变成了一把尺？可以衡量道德，可以衡量人际关系，可以衡量你的喜怒哀乐，可以衡量一切你想要衡量的东西。」她认为公共平台是用来跟大家分享，而不是拿来做秀的地方，她更直言：「你要围观作秀要洩愤要造谣，请便。」她表示自己没有多了不起，但比起假模假样，自己更想活得真实一点。

而宋茜更呼吁：「请不要对别人的人生指手画脚，善意的忠告和建议也是有限度的，请不要越界。」她表示每个人的人生都是独一无二的，没有任何人有资历去教别人怎么活，她也认为管好自己就好，「活在当下，无愧于天地良心就行了。」



另一方面，一名演艺圈相关人士昨天出席雪莉的出殡仪式后，向韩媒透露，其实Krystal 三天以来都守在灵堂，并一起帮助所有仪式设置，因为网上对她没发文哀悼雪莉的恶评实在太残酷了！看着陷入悲伤的Krystal，网友依旧不停地攻击她，好友无奈表示「实在是太荒谬了，很心痛。」

新闻来源: Ettoday & Ettoday

https://star.ettoday.net/news/1559482

https://star.ettoday.net/news/1559364