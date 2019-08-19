安宰贤跟「文宝美」讲具惠善坏话！

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韩国艺人具惠善和安宰贤3年婚姻告吹，在经纪公司HB娱乐发出声明指两人就差签字离婚后，具惠善气得上载通话截图，打脸经纪公司。关键对话截图亮出来后，其中安宰贤得“诉苦”对象也被遭到网友起底，她就是HB娱乐代表文宝美（音译，문보미）。

在具惠善第二次曝光的对话截图中，她提到「你和代表说我坏话的纪录」、「（理事）说我想解约的话可以，但离婚交给公司处理真的不太好」。其中，和安宰贤好到可以一起讲具惠善坏话的代表也被网友起底。据悉，这名理事名为文宝美，拥有美国朱利亚德学院音乐硕士、亚利桑那州立大学博士学历。

文宝美不只是HB娱乐的代表，也曾为人气戏剧《天空之城》、《来自星星的你》、《龙八夷》等等尽心力，在业界拥有不小的名气。而她2018年受访时就曾表示：「我和旗下演员们都是家人，也可以说是伴随见证演员的一生，像安宰贤结婚或是其他人的人生历程也是如此，我们是家人，也是朋友。」

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从具惠善18日清晨发声以来，安宰贤一直都处于沉寂状态，HB娱乐所发的声明透露：「作为两人的经纪公司，我们过去几个月期间也一起诚恳的烦恼与讨论，我们也尊重两人的决定，希望日后双方都能各自有更幸福的模样。」

公司指出，具惠善已经找到了负责离婚的律师，正在撰写与安宰贤的离婚协议内容的初稿，也寄给对方，希望对方赶快找到负责离婚的律师，并表示「具惠善希望在8月中旬就向法院申请离婚调解，9月多就可以结束关于离婚的一切处理」，似乎都是指向离婚一事，女方更积极主动。

对比文宝美说过旗下演员都是家人和朋友的话，从她和安宰贤说具惠善坏话，到反指具惠善才是积极离婚的人，以及她将离开HB娱乐，韩网认为实在不合理。网友议论纷纷指出「具惠善失去爱情、婚姻还要失去工作，一间大公司偏颇这麽严重真不像话」、「这间公司比较护谁真是一看就知道」。

新闻来源：Ettoday