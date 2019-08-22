安宰贤离婚具惠善的原因是女方XX不性感！夫妻上演大辩论！

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韩国演员具惠善近日指控老公安宰贤外遇，男方沉默4天，昨天终于出面回应，坚决否认做出对婚姻不忠之事，两人为了离婚协议金谈不拢。没想到，安宰贤才刚发完文章自爆罹患忧鬱症，具惠善就紧接着发文：「我先得忧鬱症，那间病院是我介绍他去的。」至于她所说安宰贤酒醉状态与多名女生联络，她文内写着「是我亲眼所见、亲耳所听。」夫妻俩各说各话，令外界雾里看花。

安宰贤21日晚间于Instagram发文，他强调自己爱过具惠善，更不曾做出对于婚姻不忠之事，但两人结婚3年以来，虽努力挽回婚姻，最后还是走向离婚结局。对于女方指控他不交出房子所有权，他也在文内一併解释，「我都付了，但没几天后，她又向我要公寓的所有权。」

安宰贤坦言，与具惠善结婚1年后，便罹患心理疾病，他直言「这3年来很幸福，但我也在精神方面承受极大压力。」两人在7月30日协议离婚，他不仅支付了女方要求的离婚协议金，还将当初具惠善先垫的捐款金额一併退还，「这些钱，并不是因为婚姻决裂而支付的咎责金，而是想要给我曾经爱过的妻子，一点点经济上的补助也好。」没想到几天后，具惠善以金额不足为由，要求他再把房子的权状交出来。

两人协议离婚后，安宰贤直到8月8日才向经纪公司告知此事，并着手展开相关资料的发布准备，对于离婚的心意坚决。8月9日当天，具惠善却向警卫说谎表示「把钥匙搞丢了」，擅自闯入了他自己住的房子裡，具惠善振振有词地表示：「我不是无端入侵，我是你老婆。」女方开始翻找他的手机并录音，安宰贤惊慌写下：「那时在睡觉的我，被她的行为吓到了，也很害怕。」

至于具惠善声明指控，安宰贤向理事说她的坏话。安宰贤也在IG里表示，「我没有说她坏话」，双方的讯息内容只是在询问，房子权状以及有没有权利要求等相关问题，具突然闯入他家的那晚，也让他正式发现，两人的婚姻无法继续维持下去。后来，具惠善才向他表明，预计在8月28日向法院提出离婚。

对此，具惠善接着发文反咬，安所指协议金中的捐款金，是具惠善把办婚礼的金额全数捐给儿童病院的钱，当时全是由她支付，因此她只是要求男方还来他该付的一半金额。具惠善强调，她所收到的钱并不是安宰贤口中所说的「离婚协议金」，而是两人结婚之间的债务整理。

对于安宰贤在IG提到「结婚1年后罹患忧鬱症」，具惠善再度强调：「我所饲养的狗狗去了天堂以后，我先得了忧鬱症，那间精神科医院是我介绍他去的。」

此外，具惠善更在IG里表示，亲耳听到、亲眼见到老公在酒醉状态下与女生通话，虽有人劝阻过夫妻俩，却还是引起怀疑，成了两人争吵的因素，「老公说，生日当天想喝牛肉汤，所以我煮了，但他只喝了1、2口便剩下了，之后却跑到外面与别人过生日，那个人的心真的离我好遥远。」

安宰贤渐渐与她疏离，但她还是心繫婆婆，因此还是会去安宰贤妈妈家裡洗衣、煮饭，而安宰贤所指的「闯入家中」，便是她去帮忙打扫时所发生的争吵，男方向她表示想要在演技上更精进，盼望有个人空间，她准许了，而具惠善也是获得允许才进入房子，并且她认为「我还是有进去的权利」。

具惠善向安宰贤要求的房子权状，是两人在还没正式分居时，她便自己一个人孤单地生活在那裡的房子，男方也答应她：「如果离婚了，那就给龙仁房子。」她心痛地自问自答，「我知道了，从那时候开始，你就唱着离婚的歌，我问他，我到底做错什麽了？丈夫说我不性感，因为有着不性感的乳头所以想要离婚。」两人生活的期间，她成了幽灵，语尾写下「那个曾经被他（安宰贤）深爱的女人成了殭尸」。

新闻来源：Ettoday