孙燕姿20周年巡演6月開跑！

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天后孙燕姿将于今年6月9日出道满20周年，许多粉丝频频敲碗全新巡演。昨日，她无预警在面子书写下800字长文，细说一路走来的成长故事，给粉丝带来了演唱会即将开跑的好消息。

睽违五年，孙燕姿兑现和歌迷们的约定，展开全新孙燕姿《就在日落以前》巡回演唱会，在迈向20周年纪念日的重要时刻，相约歌迷朋友和伙伴们一起往前跑。孙燕姿表示：“在这个Moment，我迈向20周年纪念日。我告诉自己这么多年的累积、情绪、爱、暗、满、空，是值得收拾的，这些跌跌撞撞，这些充满人生不同阶段的经历，陪我一起走过的人，值得再次的踮脚。”孙燕姿也说：“怎么那么快就过了20年，感觉大家都在20年里做了很多事情，过着自己想要的生活。谢谢你们听我的歌长大，我迫不及待与大家相聚！”

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今天，环球音乐也宣布了20周年《就在日落以前》巡回演唱会将于6月开跑。日前，已确定上海、北京两站。据悉，北京站已经定在了6月27日和28日，而这一次的巡演还会有新专辑与大家见面。

演唱会名称源自去年七月推出，献给歌迷的创作单曲《守护永恒的爱》里面的一段歌词“就在日落以前，我们会再见面”名称背后的意义来自一句英文谚语：“Make hay while the sunshines”；孙燕姿希望能透过演唱会，让那么多年来支持和守护她的歌迷朋友们齐集，把握最好的当下，一起感受和享受属于彼此的特别时刻。

至于巡演的其他城市还未宣布，所以马来西亚的粉丝们千万别灰心呀，让我们一起期待好消息吧！

新闻摘自：新浪娱乐

图片提供：MAKE / MUSIC