孙燕姿迈向20周年单曲《守护永恒的爱》首播！

Advertisement



天后孙燕姿明年将迎来出道20周年的重要时刻，她选择用创作来整理自己的情感，表达她的感恩；于是乎，《守护永恆的爱》这首歌诞生了！燕姿表示，这是一首比较轻快的歌，想透过这个作品跟歌迷们说：“那麽多年的支持，自己一直放在心裡，但没有机会表达出来，有了这首歌，想好好唱给歌迷们听。”

迈向20周年的”全心”纪念单曲《守护永恒的爱》，由孙燕姿谱曲，最初在创作的时候，她想把现况呈现出来，包括生活上的改变，在写这首歌时除了歌迷以外，也想到自己的家人，一种永恆的爱，她把这种感情很自然地写出来。近年的燕姿，迈入人生另一阶段，有了家庭、有了小孩，改变了她的生活习惯，但她心裡依旧牵挂着喜欢她的乐迷们；那麽多年的支持和守护，燕姿一直放在心裡，这次她用创作，用音符来表达对歌迷的感恩。而歌词里“掌心贴著掌心”，就像她跟乐迷之间的温暖关系，为了表现这份温暖，封面也由燕姿亲手动笔绘画；在创作的同时，燕姿也从当母亲的体悟，发现到，原来母亲对孩子的付出，就是一种永恒的爱。歌词找到了创作《逃亡》、《世说新语》的老战友林怡芬负责，希望在迈入20年的特别时刻，写出一首深刻的歌。你们、我们、他们，都因燕姿的歌声，敞开了一道道心门；而她，持续用歌声，守护你也守护著我，这是她给大家的回礼，谢谢你们，让我们携手，继续用音乐，守护这份永恒的爱。

MV拍摄透过燕姿推开很多扇门的动作，寓意著她的歌声打开了我们的心房；

Advertisement



一个爱唱歌的女生，这麽唱呀唱的，即将迈入20周年。2000年6月9号，我们第一次听到这位女声，全台为之疯狂，那时候的你我，相信都曾经模仿过燕姿的穿著，想当那位穿背心上衣的态度女生；她唱歌的轻鬆姿态，她的微笑的神态，让我们惊艳，那是我们从没听过的一种声音，一种能包裹我、包裹你、包裹心的舒畅和温暖。随著她的声音，我们渡过了开心、狂喜、心碎、脆弱，每个时刻都有她歌声的陪伴；也是从那个时候开始，孙燕姿在华语乐坛创下了不可抹灭的纪录…这些年后，她，依旧是那个喜欢音乐、喜欢唱歌的女生，用她的歌声，纪录著你我的青春，守护我们的每一刻。

燕姿表示，拍MV时自己像在偷窥歌迷们，看他们做灯牌、听CD、买专辑，心想如果在真实生活中出现，一定会非常开心！她很珍惜这个属于自己跟歌迷们的时代，共同经历一些时光、一些情感，一路走来20年，她想好好整理，给大家一个漂亮动听的“谢谢！”燕姿感性道，“应该不要说是歌迷，而是一起走过的一群人，在一个时间点认识，在彼此生活有一定的相互支持。”《守护永恆的爱》MV今(7/23)首播，敞开你我记忆裡的孙燕姿，数位单曲同日感动发行。

资料/图片来源：环球音乐