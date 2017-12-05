孙燕姿即将举办新专辑唱谈会， 若想参与，敬请留意！

天后孙燕姿今年11月9日发行了全新专辑《孙燕姿NO.13作品：跳舞的梵谷》并展开全球宣传。全碟十首歌曲都分别有着各自不同的面貌，犹如十首美丽的艺术作品般，用十种直捣内心深处的方式，向听者传达燕姿想要表达的“理智与狂欢并行”。

现在《孙燕姿NO.13作品：跳舞的梵谷》的全球首唱，即将拉开帷幕！请你一起和燕姿疯狂的唱歌、跳舞、狂欢！

距离上张专辑《克卜勒》三年的时间里，孙燕姿结束了28场《克卜勒世界巡回演唱会》，发行了《彩虹金刚》首张数字迷你EP以及《Radio》、《简爱》、《在，也不见》三支单曲后，不急不徐的进行着全新专辑的构思和创作。生活给了她灵感的养分，从学习作画中得到了“要把阴影都看见，才能更为完整”的启发，从而产生了《孙燕姿NO.13作品：跳舞的梵谷》这张专辑。

新专辑一经发行就引发业界和乐迷们的暴风式好评，称“这是一张极具特色和突破的作品，明年重要奖项预订”。首波主打歌《跳舞的梵谷》更是在全亚洲范围内获得超过一百家榜单冠军位置，在全亚洲范围内掀起了一股“悲伤与狂欢流窜”的狂热风潮。

腾讯音乐娱乐集团助力孙燕姿 新专辑全球首唱八百席位等你加入

为感谢乐迷粉丝的大力支持，唱片公司Universal Music环球音乐将携手腾讯音乐娱乐集团旗下QQ音乐、酷我音乐、酷狗音乐共同举办一场“孙燕姿新歌唱谈会”，邀请乐迷粉丝亲临现场与燕姿零距离互动，畅聊新专辑制作的点滴，分享热门歌曲，趣味互动认识“不一样的孙燕姿”。

做为新专辑歌曲的全球首唱，本次活动不公开售票，将采取线上抽票的形式回馈一直以来大力支持燕姿的乐迷粉丝朋友！具体细则将于近期在腾讯音乐娱乐集团及环球音乐华语部官方平台公布，不容错过！

编辑：Angel 迎晶

资料来源： 环球音乐

日期：5/12/2017