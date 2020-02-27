孙俪首曝「同父异母妹妹」合照！　差19岁长超像

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中国艺人孙俪睽违3年回归小萤幕，在新戏《安家》中饰演房仲「房似锦」，随着戏剧热播，最近特别受到大众关注。她26日跟网友分享，其实在戏中饰演房似锦少女时期的演员，正是自己的亲妹妹孙艳，并难得公开曝光姐妹俩合照，让许多不知道她有妹妹的网友大感意外！

孙俪在微博透露：「当我看到剧本里需要演房似锦的少女时期，想想还有谁，会比此少女更合适的呢？必须是我妹妹孙艳呀！」她PO出跟孙艳一起侧脸入镜的照片，虽然脸型、眉形略有差别，但五官都长得十分相似，笑起来更是几乎一模一样，显现基因的力量。

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事实上，孙艳是孙俪爸爸再婚后所生的女儿，跟姐姐相差19岁，现在还在念高三，但早已跟着姐姐拍过不少戏，例如《上海滩》、《辣妈正传》等，在《后宫甄嬛传》中也饰演「甄嬛」孙俪的妹妹「玉娆」童年时期。孙俪跟这位异母妹妹的感情非常要好，常常一起出去玩，还常把自己用不到的服饰都送给她。

孙俪也曾透露自己的家庭背景，12岁时经历父母离婚，妈妈白天当售货员、晚上当清洁工，为了养孩子非常辛苦，让孙俪一度很怨恨父亲。不过，她进入演艺圈成名后，才知道父亲过得也不算好，在老公邓超开导下，终于能理解爸爸也有自己的苦衷，现在她跟孙艳一家人都很要好，甚至生母也和孙艳妈妈成为了朋友。

新闻来源： ETtoday