据台湾媒体报道 出演韩剧《鬼怪》而让知名度更上一层楼的孔刘9日登上NAVER热搜第一名，爆出将和《釜山行》合作的最美孕妇郑有美结婚，甚至连结婚典礼的场地都预约好了，将和宋仲基、宋慧乔选择同一个地方。对此双方经纪公司也在第一时间做出了回应。

韩国某论坛9日凌晨00点左右上传一段标题为“听说孔刘要结婚了”，仔细一看内容发现“虽然还没上新闻，但饭店的工作人员表示已经预约新罗饭店（当结婚场地）了，如果不是真的没关系，可是看这两位常常传出绯闻，感觉是真的…”也因为这个贴文的关系，9日接近中午的时候引起大轰动，“孔刘”、“郑有美”也双双登上NAVER热搜。

双方经纪公司在第一时间跳出来否认，“孔刘和郑有美的结婚传闻并不是真的，他们的关系就跟兄妹一样”。

但其实过去孔刘就多次在公开场合或活动中表达对郑有美的好感，有一次他就说“虽然我常这样说，但我觉得演员郑有美很好，只属于我的明星，内心深处觉得希望可以只有我知道她”，也因为这句话作为开端，后来他们就常常传出绯闻。已经和孔刘合作过2部电影的郑有美也曾说过，“看到完整版的电影作品时，脑海中就浮现了‘孔刘真的是很棒的演员，虽然我这样说可能会有点搞笑，但真的让我感觉到他是持续成长的演员。”

另外，孔刘曾公开谈过理想型条件，因为喜欢独处的个性，所以也希望另一半可以比较独立一点，和情人相处起来希望和朋友一样自在，随着年纪的增长、人际关系的范围也越来越小，因此希望女友的年纪不要跟自己差太多，这样才不会有代沟，像《鬼怪》中鬼怪大叔和恩倬的恋情，就不可能发生在他现实生活当中了。最诚实的是，他也公开说过“外貌也很重要”，坦承会注意对方脸的保养以外，手指和脚指都很漂亮的女性会让他心动。

摘自：新浪娱乐

日期：9/1/2018