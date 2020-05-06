娱乐 Entertainment明星 Celebrity 媒体曝唐艺昕顺利诞下女儿！张若昀手推婴儿车 医院门口派红包 by Tofu 6 May 2020 written by Tofu 6 May 2020 Advertisement 5月6日，中国媒体拍到唐艺昕顺利产女出院的片段！视频中只见新手爸爸张若昀手推婴儿车，在医院门口派发红包。据悉，张若昀和唐艺昕2017年8月2日公开恋情；2019年6月两人在爱尔兰举行婚礼，2019年年底，唐艺昕被曝在三亚安胎，2020年3月16日，唐艺昕发博宣布怀孕喜讯。恭喜小范大人喜得千金！ Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 香港金像奖改为线上公布！《少年的你》成为大赢家！[内有完整得奖名单] next post 《朋友请听好》遇播出事故 易烊千玺紧急开热点神救场 You may also like 高以翔遗作！《怪你过分美丽》首曝预告 秦岚犀利眼神女王气场爆棚 6 May 2020 《朋友请听好》遇播出事故 易烊千玺紧急开热点神救场 6 May 2020 香港金像奖改为线上公布！《少年的你》成为大赢家！[内有完整得奖名单] 6 May 2020 《极限挑战6》释出单人版开箱海报！定档5月10日开播 6 May 2020 科比老婆瓦妮莎38岁生日 发现科比生前写给她的信 6 May 2020 嘎嘎来了！《这就是街舞》官宣王嘉尔加盟队长阵容 6 May 2020 拍《机智的医生生活》曹政奭主动减薪！每集少赚 7万令吉！ 6 May 2020 阿汤哥挑战“不可能”, 有望冲出地球「上太空拍电影」! 6 May 2020 《青春有你2》喻言遭曝14岁混帮派！ 6 May 2020 「旧爱还是最美」王心凌爆复合富二代男友 6 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.