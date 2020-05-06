媒体曝唐艺昕顺利诞下女儿！张若昀手推婴儿车 医院门口派红包

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5月6日，中国媒体拍到唐艺昕顺利产女出院的片段！视频中只见新手爸爸张若昀手推婴儿车，在医院门口派发红包。据悉，张若昀和唐艺昕2017年8月2日公开恋情；2019年6月两人在爱尔兰举行婚礼，2019年年底，唐艺昕被曝在三亚安胎，2020年3月16日，唐艺昕发博宣布怀孕喜讯。恭喜小范大人喜得千金！

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资料来源：新浪娱乐