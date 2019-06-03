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婚礼秘密筹备一个月 难忘爸爸感动落泪 翠如bb甜蜜揭萧正楠爱的承诺

by Tofu
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婚礼秘密筹备一个月 难忘爸爸感动落泪 翠如bb甜蜜揭萧正楠爱的承诺
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因饰演《师奶Madam》的花苹和罗大树而种下爱情的萧正楠与黄翠，上个月在巴厘岛补办婚礼。回忆起过去俩人于去年4月在纽西兰旅行秘婚和12月在TVB颁奖礼上宣布喜讯，这一对恋人的消息真是震惊一票人。

黄翠如近日在出席活动时透露这婚礼已秘密筹备了一个月，连同他们俩、双方家人和伴郎伴娘只有15人出席，朋友都没有邀请，因为想尽量简单，也不想惊动传媒朋友。黄翠如说∶“每个爸爸、妈妈都想女儿正式地嫁出去，所以这次的仪式纯粹为了家人。”

她回忆父亲拖着她步入礼堂，将她的手交给萧正楠时说自己照顾女儿不够好，叮嘱萧正楠好好照顾她时感动落泪，让她和萧正楠也忍不住跟着流泪。黄翠如说∶“我第一次见爸爸哭。其实Edwin是第一个哭的人，我一见到他，他已经在哭。其实我们已经结了婚，我觉得很简单，只为给家人一个开心回忆，没想过他会哭。”

随后当翠如bb被问到萧正楠是否有什么爱的承诺时，翠如甜蜜说∶“他每次都是说会好好照顾我，会听我话。他的表现比我好，婚后比婚前听话。例如他每次离港后回家，第一件事就去抹我的车，还几乎天天帮我吹头，做很多小事令我好感动！”

至于是否会补摆婚宴一事，翠如表示这段日子已收到了大家的祝福，不想朋友再花时间出席婚宴。被问到在峇厘岛时可有趁机造人，她笑着说∶“没有，我们在峇厘岛5天，之后又去日本、马来西亚等探望朋友。（算不算是度蜜月？）不算，他说蜜月旅行会在大埔搞。我无所谓，我们放假就去旅行，不用特别强调是度蜜月。”

 

资料来源：星洲日报

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