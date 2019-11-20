婚后首发文！ AKIRA「全中文」曝喜悦

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「台湾第一名模」林志玲17日与老公AKIRA（黑泽良平）于台南举办婚礼，吸引众多粉丝到场围观，网路直播也有超多人准时收看，犹如全台嫁女儿，新人好不容易忙完充饱体力，AKIRA今（20）特别用3种语言在脸书分享结婚的喜悦，同时曝光会选在台南吴氏大宗祠举办传统仪式的原因，令许多网友看完后超级感动。

AKIRA在长文的开头写下「这次非常感谢各地的朋友给了我们最温暖的祝福」，接着提到结婚仪式会选在台南，就是因为「岳父岳母也选在这举办了仪式」，加上对老婆林志玲来说，「这里也是他和祖母及家人有着美好回忆的地方」，因此他一提出要在台南举办婚礼后，「妻子也非常的高兴」。

在台南正式成为台湾女婿的AKIRA，满怀感恩表示「能在台南和大家成为家人，还得到世界各地朋友们的祝福，由衷地感到非常的开心」，也强调俩人虽然沉浸在喜悦中，「但绝不会忘记本身肩负的责任感」，而且他们深知，结婚可以得到这么多人的祝福，「都是因为平日默默支持着我们的大家，还有家人、伙伴和朋友，陪着我们一起成长的所有人」。

最后AKIRA也希望，台日的结合能跨越文化差异，与大家有更多的交流，「我们也会更加地精进我们自己，希望大家也能继续给我们支持和鼓励」，同时附上6张高清的婚纱照与众人分享，网友看完后直说，「恭喜！是公主、王子的结合，幸福洋溢，太棒了」、「国民姐夫好帅啊！ 一定要好好疼惜爱护我们的志玲姊姊，拜托你了！让她成为全天下最幸福快乐的女人！」、「姊夫好帅～姐姐好美～～天作之合！」。

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资料来源：三立新闻