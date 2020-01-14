婚变传2年！黄晓明松口说「所有的感情都会变」

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中国男星黄晓明和Angelababy结婚将满5年，近2年来两人频频传出婚变，包括央视中秋晚会夫妻同场不同台，私下也很少被捕获一家同框，引起外界议论纷纷。对此，黄晓明在最近的专访中直言「所有的感情都会变。」

黄晓明回应感情观，坦言「这世界上很多的东西，都是会变的，其实我觉得人活到最后，当你到最后你会发现，都是亲情了。」他的「亲情」说在网上掀起两派解读，一个被质疑暗示婚变，他和Angelababy的关系不再如同以往；另一种则是夫妻爱情升华变成亲情。此外，他在专访时的表情，也被推测心情有些伤感。

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过去黄晓明对老婆Angelababy爱得十分高调，婚礼誓词中有一段说到，「即使我们到了七老八十了，没有牙了、走不动了，到那时候我也还是会像现在一样，爱妳、宠妳，把妳当作是我的小公主。」堪称是娱乐圈近年经典誓词，婚后夫妻俩也时常出席公开活动晒恩爱，不过近2年却突然频传离婚，更被目击同台出席游艇活动晒恩爱，私下却各自离开，随后又被发现同天在机场，却没有一起露脸，因此Angelababy和黄晓明的婚姻现况受到揣测。

虽然两人的一直被传婚变，但私下育儿生活却丝毫不受影响，Angelababy多次被目击带儿子小海绵出游，虽然黄晓明不在身边，仍和婆婆同框。另外Angelababy日前出席微博之夜时，透露儿子已经会和自己吵架了，可以看出她对孩子的成长相当重视。

新闻来源： ETtoday