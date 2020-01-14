主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 婚变传2年！黄晓明松口说「所有的感情都会变」
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

婚变传2年！黄晓明松口说「所有的感情都会变」

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
婚变传2年！黄晓明松口说「所有的感情都会变」
Advertisement

中国男星黄晓明和Angelababy结婚将满5年，近2年来两人频频传出婚变，包括央视中秋晚会夫妻同场不同台，私下也很少被捕获一家同框，引起外界议论纷纷。对此，黄晓明在最近的专访中直言「所有的感情都会变。」

黄晓明回应感情观，坦言「这世界上很多的东西，都是会变的，其实我觉得人活到最后，当你到最后你会发现，都是亲情了。」他的「亲情」说在网上掀起两派解读，一个被质疑暗示婚变，他和Angelababy的关系不再如同以往；另一种则是夫妻爱情升华变成亲情。此外，他在专访时的表情，也被推测心情有些伤感。

Advertisement

过去黄晓明对老婆Angelababy爱得十分高调，婚礼誓词中有一段说到，「即使我们到了七老八十了，没有牙了、走不动了，到那时候我也还是会像现在一样，爱妳、宠妳，把妳当作是我的小公主。」堪称是娱乐圈近年经典誓词，婚后夫妻俩也时常出席公开活动晒恩爱，不过近2年却突然频传离婚，更被目击同台出席游艇活动晒恩爱，私下却各自离开，随后又被发现同天在机场，却没有一起露脸，因此Angelababy和黄晓明的婚姻现况受到揣测。

虽然两人的一直被传婚变，但私下育儿生活却丝毫不受影响，Angelababy多次被目击带儿子小海绵出游，虽然黄晓明不在身边，仍和婆婆同框。另外Angelababy日前出席微博之夜时，透露儿子已经会和自己吵架了，可以看出她对孩子的成长相当重视。

新闻来源： ETtoday

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

回忆再现！经典日本动画电影《心之谷》确定拍摄真人版！

善心爆棚！李昇基捐款1亿韩元，粉丝再追加！

CHEN女友已怀孕７个月？！SM娱乐公司回应了！

杨丞琳30后的领悟 | 要把勇敢永远带在身上，去追求自己所爱

Anne Hathaway秘产2胎回归影坛！瘦身速度惊人！

第92届奥斯卡完整入围名单: 《小丑》11项提名成最大赢家

「已经有了想共度一生的女友」EXO Chen突然官宣结婚！SM娱乐证实喜讯

感伤～具荷拉生前未公开MV和写真集曝光！

惊喜！前X1的C位金曜汉有望成为韩剧《学校2020》男主角！

那英手滑「把肖战的金鱼摔地上」！全场笑翻！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More