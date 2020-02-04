姜Gary回归啦！儿子激萌，妻子激美~

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韩国艺人姜Gary自从2016年退出《Running Man》后，便淡出了演艺圈。隔年，他便与圈外女友闪电结婚，在同年11月份也迎来了爱的结晶。

时隔三年，他终于在近日回归荧幕，带着两岁半的儿子姜Hao出演亲子节目《超人回来了》。Gary也首次公开当初退出《Running Man》的心境，表示：“演艺生活20年以来没有休息过，突然在某个瞬间感到有很多的压力朝他涌上，因此想要从所有工作圈脱离，才决定休息。”正是在这段期间中结了婚、生了小孩，他笑着表示“不知不觉反而变成边育儿边休息，所以才会休息了3年多”。而选择《超人回来了》作为复出的节目，他也透露：“我几乎每集都有看，毕竟跟我的育儿生活有关联，现在的生活就是育儿占70%、工作占30%。”

此外，他与儿子的互动更是圈粉无数，此前他就经常在社交网站晒儿子萌照，分享儿子成长趣事，此次参加节目二人更是大秀父子温情。2月2日播出的《超人回来了》中Gary因为儿子姜Hao对搬家车模型玩具爱不释手，就专门去不动产公司询问附近哪里有住户在搬家，然后牵着儿子去看了真正的搬家车，对儿子真是超级用心。

而两岁半的姜Hao也凭借可爱、聪明、善良的行为撩到了一众老阿姨的心。年仅2岁多的他展现了他的语言天赋，还遗传了Gary的音乐天赋。他还会主动给跟拍PD送饺子吃，对着镜头撒娇。真是聪明可爱又懂事，太萌了！

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一向对妻子保密的姜Gary在透过节目晒出了妻子的正面美照，令人大呼惊喜。照片中Gary的素人妻子有着巴掌小脸、皮肤白皙，笑容甜美，打扮时尚，身材高挑，就连怀孕的时候身材还是很纤瘦，堪比模特，令人羡慕不已。不过也有网友发现Gary的妻子长得与先前搭档的“周一情侣”宋智孝有些相似。

而且此前据韩媒报道Gary妻子是在Gary公司Leessang Company工作了5年的职员金某，目前已经离职。据悉二人相差10岁，直到金某离职时公司的其他员工都不知道二人相恋的秘密。妥妥的一出社长与小职员的地下恋情。而夫妻俩结婚至今并未举办结婚典礼，其实是两人共同的决定，当时指导户政事务所盖章，便去吃火锅庆祝了，对于他们来说“比起结婚典礼，我们俩个更重要”。

Gary再度回归引起许多关注，粉丝也纷纷留言“Gary现在有爸爸的感觉了”、“再次看到他出现真好”、“感觉更成熟了”。姜Gary不仅儿子乖巧、老婆也好漂亮，堪称人生赢家啊！

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络