姜丹尼尔认爱TWICE志效后发文向粉丝道歉

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韩国「国民C位」姜丹尼尔5日被爆和女团TWICE队长志效恋爱ing，双方经纪公司也对外认了恋情，「最强偶像CP」正式诞生。虽然祝福的人不少，却也有许多粉丝崩溃表示无法接受。随后夜里，姜丹尼尔在官网发出长文，表示对于粉丝「感到非常抱歉」。

姜丹尼尔深夜在官网发出长文，首先向「今天早上突然的消息而受惊」的粉丝致上歉意，更表示：「在这个只装满大家和我故事的地方，留下这样的文字，都觉得非常抱歉。」

姜丹尼尔表示，从发生合约纠纷到能够独自活动，这期间真的发生了很多的事情，偶尔也会感到很疲惫，「每当这时抓住我的不是别人，正是支持我的粉丝。这句话是我一定想要告诉大家的。」他也透露，每每去到咖啡厅和地铁站看到自己的应援时，「我都从大家那裡得到了无法计算的巨大安慰和希望。」

他也通篇文章细数粉丝们在这段期间的爱与支持，最后更强调：「今后会努力回报给大家更多更多，会成为明天比今天更好的姜丹尼尔。 真的真的非常感谢大家，与我一路同行。」

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姜丹尼尔 官网全文:

大家好，我是姜丹尼尔。

首先，想向因今天早上突然的消息而受惊的大家，致以我最真诚的歉意。

大家可能一整天都觉得堂皇，我也担心着是不是太晚来找大家了。

对于没能提前告知，以及在这个只装满大家和我故事的地方，留下这样的文字，都觉得非常抱歉。

我能够独自活动，到目前为止的这段期间真的发生了很多事。

偶尔真的会感到非常疲惫，每当这时抓住我的不是别人，正是支持我的粉丝。

这句话是我一定想要告诉大家的。

很长的时间见不到面，连个约定期限都没有，以及恶意揣测的消息满天飞，即使这些非常辛苦的时候也只看着我。大家为我忍受了很多，甚至隐藏内心痛苦，为我组织了在咖啡厅挂满照片的特别活动，以及在地铁站的巨大应援，因为这些爱和支持，我才可以重新站起来，真的真的非常感谢大家。

不管在咖啡厅和地铁站亲眼看到大家对我的爱，还是为我这次的专辑把令人无法想象的惊人纪录变成现实时，我都从大家那裡得到了无法计算的巨大安慰和希望。

我想为大家做的，是紧紧拥抱住这样的心意，并且为之努力，这些是我的责任。

我一直把完成自己的责任视为最重要的事情，我会努力成为带来更好面貌的歌手姜丹尼尔。

已经从大家那裡得到了很多，我也一直心怀感激，

今后会努力回报给大家更多更多，会成为明天比今天更好的姜丹尼尔。

真的真的非常感谢大家，与我一路同行。

新闻来源：ettoday