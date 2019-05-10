姜丹尼尔经三个月后 终于可以展开独自活动！亲笔感谢信「请大家期待重新开始的新人歌手姜丹尼尔」

Advertisement



韩国人气歌手姜丹尼尔法律代理人早前于3月19日向首尔中央地方法院提出的“停止与LM娱乐专属契约假处分”终于获准，姜丹尼尔中雨可以展开独自活动！



今日姜丹尼尔法律代理人发表声明，谈及法院表示LM娱乐与第三方于2019年1月28日签订的共同事业合约，契约内容是LM娱乐将与姜丹尼尔的专属合约中的大部分权利转让给第三方，而姜丹尼尔事前并未同意此事，为此法院认为LM娱乐不仅是违反了专属合约，也毁坏了专属契约中必要的信赖关系，因此判定为难以继续维持专属合约。

声明还谈及，法院因此承认了姜丹尼尔与LM娱乐间的专属契约效力停止的假处分申请，而LM娱乐也不得再要求姜丹尼尔进行演艺活动或要求再交涉签约事宜，同时也不得妨碍姜丹尼尔进行演艺活动。

随后姜丹尼尔即可在个人开设的Instagram，po出亲笔感谢信向各位粉丝道谢，并希望大家「

多多期待重新开始的新人歌手姜丹尼尔！」

【以下翻译取自网络】

“Dear 粉丝朋友们

想给在这三个月期间相信我 等我的粉丝朋友们亲自传达这个消息 所以我写下了这段文字。如果没有大家给我的应援和关心，我是不能鼓起这么大的勇气的。在无比漫长的沉默时期 我读着大家的一条条应援十分感动 也会哭 凭着大家温暖和信任我才坚持了下来。虽然我可以妥协着，走更容易又更快的路，但即使缓慢 我也想给大家展示我堂堂正正走正确道路的样子。

真心的，真心的感谢

对于我的这种行为和想法给予信任的粉丝朋友们。

从现在起 我会把从大家那里获得的勇气和信任还给大家。

在大家创造的珍贵的舞台上 带着好的音乐和好的样貌出现。

粉丝朋友们！请大家多多期待重新开始的新人歌手姜丹尼尔！

再次感谢！

from. 丹尼尔”

资料来源：大纪元