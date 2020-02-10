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好鲜甜~！雪隆区必吃的鱼头米粉！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
好鲜甜~！雪隆区必吃的鱼头米粉！
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好吃的鱼头米那里找呢？其实KL就有很多间吃货都推荐的香浓鱼头米唷！不废话，立马介绍 给大家知道！

1.陶香肉骨茶鱼头米粉 中南区

在KL中南区有家非常有名的鱼头米粉却是做肉骨茶起家的。他们的鱼头米粉人气不但远远超过原 本的肉骨茶，还因此让不少外地人慕名而来，听说只要到午餐时间就会爆满！ 炸过的松魚头非常 香，完全没有腥味，里头的配料还包括豆腐、鱼丸、腐竹、炸芋头等配料，色香味俱全唷！

地址： 2, Jalan Tiong Nam 5, Chow Kit, 50350 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

2.蕉赖四楼湖滨鱼头米

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坐落在蕉赖金鱼村组屋里有一家湖滨鱼头米粉，当地居民也称它为四楼鱼头米。没有华丽的店 面、精致的餐具、或舒爽冷气，甚至连停车位都难找。但依然许多人慕名前来，可想而知味道是 有多美好。据说这里的新鲜松鱼头配上熬煮 8 小时的汤底，再撒上花凋酒，香味扑鼻啊！

地址： 97, Jalan Radin Bagus, Sri Petaling, 57000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

3.冠华首创XO鱼头米皇

源自潮州蒸烹饪方式，汤头用料丰富，包括番茄、咸菜、香菜、豆腐及芋头等，店家特选进口自 纽西兰的鲮鱼取代松鱼，米粉则选用比较耐煮的粗米粉（俗称濑粉），即使泡久了，也不会发胀。

地址： G13, Jalan 3/115c, Taman Kuchai Jaya, 58200 Kuala Lumpur.

还想知道其他哪两间吗？可以按这里

 

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