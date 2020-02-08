好消息！第2名新冠肺炎病患康复出院！

Advertisement



我国又一名新冠肺炎病患康复出院。我国第2名被治愈的确诊新冠病患，在出院前进行了3轮的检测，结果都呈阴性，今天下午获准出院。

卫生部总监诺希山在今晚7时发声明表示，获准出院的患者，为我国第4宗确诊病患，送院治疗期间，病情曾一度恶化，院方因而不得不尝试使用予于治疗艾滋病的药物对患者进行治疗，结果疗效显著。卫生部总监并将这一成果归功于大马传染病专家马斯里扎再益，并感谢医护人员的贡献。

副首相拿督斯里旺阿兹莎较早前也曾在卫生部的记者会上说明，这名病患是是我国第4名确诊患者，他在第一轮和第二轮检测中所获结果皆为显示阴性。

Advertisement



Ingin dimaklumkan kes ke 4 yang dijangkiti Virus Novel Corana 2019 telah dimasukkan ke hospital pada 24 Januari 2020… Posted by Noor Hisham Abdullah on Saturday, February 8, 2020

目前所有病患情况稳定，另外，目前尚有6名确诊病患进行了第一次检测测试，分别是第1、3、5、7、8和10位病患。其余4名病患（第2、14、15、16）依然在病房中接受治疗，直到他们的2次检测结果显示阴性。

同时，4名确诊的大马病患也将在近期进行检测。

1. Kes ke-4 sedang menunggu keputusan ujian ulangan ketiga selepas ujian pertama dan kedua adalah negatif.2. Enam kes… Posted by KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA on Saturday, February 8, 2020