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好棒棒！崔始源成为韩国艺人第一位联合国亲善大使！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
好棒棒！崔始源成为韩国艺人第一位联合国亲善大使！
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韩国人气歌手兼演员崔始源被委任为韩国第一位联合国儿童基金会（Unicef）东亚太平洋地区亲善大使。

崔始源在老挝举行的“老挝联合2030论坛”上被任命为联合国儿童基金会东亚太平洋地区亲善大使，以纪念《联合国儿童权利公约》通过30周年。

据悉，崔始源是第一位韩国艺人成为联合国儿童基金会东亚太平洋地区代表亲善大使。对此，崔始源表示十分高兴，今后会更加努力，为东亚太平洋地区儿童的生活提供帮助。

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值得一提，崔始源也从2010年开始积极参加了联合国儿童基金会（Unicef）的各项活动。

新闻摘自：Sina/ BIZENTER

 

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