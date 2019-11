好棒棒！崔始源成为韩国艺人第一位联合国亲善大使！

韩国人气歌手兼演员崔始源被委任为韩国第一位联合国儿童基金会(Unicef)东亚太平洋地区亲善大使。

崔始源在老挝举行的“老挝联合2030论坛”上被任命为联合国儿童基金会东亚太平洋地区亲善大使,以纪念《联合国儿童权利公约》通过30周年。

据悉,崔始源是第一位韩国艺人成为联合国儿童基金会东亚太平洋地区代表亲善大使。对此,崔始源表示十分高兴,今后会更加努力,为东亚太平洋地区儿童的生活提供帮助。

CHOI SIWON has been appointed the first Korean Regional Ambassador of UNICEF East Asia Pacific at the Lao Generation 2030 Forum in Vientiane, the event which marked the 30th year of the Convention on the Rights of the Child!#CHOISIWON #최시원 @siwonchoi #UNICEF @UNICEF_EAPRO pic.twitter.com/DVQ9tctnN8

— SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) November 12, 2019