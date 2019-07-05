女舞者镜头前放不开，“尼克总监”亲自调教，创出道以来尺度最开MV

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以神曲《帅到分手》冲破1亿YouTube观看次数、历经《中国新说唱》选秀比赛的高压考验后，周汤豪（Nick）创作能量大爆发，将于7/25推出全新EP《WHAT A LIFE》，首波单曲《i GO》MV今日（7/4）凌晨00:00一上线便吸引15万名粉丝涌入观看，周汤豪在MV裡被三名女舞者贴身围绕，三女一起献上性感撩人的扭臀舞，只见周汤豪老神在在，丝毫不会因为女方的强力攻势而感到害羞或紧张！其实拍摄的当下，女舞者反而比较放不开，此时周汤豪「尼克总监」上身，亲自指导女舞者跳舞，他表示自己会喜欢看这种性感、质感兼具的舞蹈，但欣赏之馀更要学习尊重！周汤豪最新单曲《i GO》今日（7/4）数位发行，全新创作EP《WHAT A LIFE》将于7/25发行，7/4开始限量预购。

每次发片都力求突破的周汤豪，以新歌《i GO》打破华语主流音乐框架，这是华语乐坛难得一见的mumble rap（模煳饶舌）歌曲，不但曲风跟国外饶舌文化接轨，MV更是国际感十足，先后在美国洛杉矶、韩国首尔取景拍摄，还请来20名来自不同国家的时尚女模、3名女舞者、1名脱衣舞孃入镜，打造今夏最性感MV《i GO》！身为整张EP的创意总监，周汤豪每一个环节都不假他人之手，除了写歌、企划、美术、影像一手包之外，他还亲自参与女模及女舞者的甄试评选。最后选出的3名女舞者在周汤豪的指导之下，愈跳愈开，最后索性在他耳边大跳扭臀舞，性感指数爆表，《i GO》也因此成为周汤豪出道以来尺度最开的MV！

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除了把台语、夜市文化写进新歌《i GO》裡，周汤豪还将mumble rap中时常出现的粗口黑话等美国青年文化原汁原味带入新歌之中，像是不断重複的歌词「Bitches try to holla everywhere I go」，但这已不是第一次周汤豪在他的音乐作品裡使用英文髒字。他表示，这句歌词可解释成「人生走到哪都会遇到鸟事」，「bitch」在此有不同的意思，并不特定指谁，也有可能是你在职场上或是其他领域遇到的小人。

周汤豪每次发片的造型都备受瞩目，上一张专辑《REAL》宣传期间，他曾以「汤豪橘」成为大家彷效的对象，新歌《i GO》MV则以「萤光绿」为主题颜色，周汤豪认为萤光绿是现今很潮的颜色，所以特别选用此色为全新EP《WHAT A LIFE》定调，势必再次引领时尚潮流！周汤豪在MV裡连换8种造型，展现不同时尚风格，而且每一套服装造型都是由他自己一手打点；至于他的穿衣哲学就是穿自己喜欢的衣服，舒服做自己最重要。MV拍摄时，周汤豪赫然发现有一套先前订购的服装还没送到，于是随机应变，请朋友去「维多利亚的祕密」专柜买了一件粉色浴袍，内搭一件T恤和短裤，全新的look就此诞生！

《i GO》MV除了跨国製作拍摄，还与电脑动画团队合作，将许多颗网球同时在地板上又弹又跳、纸钞从天而降的画面栩栩如生的呈现，打破以往华语MV格局，并大幅提昇製作水准！周汤豪最新单曲《i GO》今日（7/4）数位发行，MV于今日凌晨首播后立即获得网友热烈迴响，纷纷讚赏这支MV在视觉及音乐上都是很大的跃进！Mumble rap是新一代类型的音乐，或许以往很难被市场接受，但周汤豪认为，唯有大胆跨出第一步，才有机会把新一代的音乐引进至主流市场，让大家听到更多元的音乐！周汤豪全新创作EP《WHAT A LIFE》将于7/25发行，7/4开始限量预购，精装版以美式玩具吊卡包装，内附NICKTHEREAL ® I GO CARD（萤光绿代表色，加上流水编号），持卡者可优先参加《WHAT A LIFE》EP相关活动、拥有独家抽奖权利，上网登录资料还能第一手接收周汤豪最新资讯，此外还加赠《WHAT A LIFE》潮流贴纸一组。

（资料/照片提供：索尼音樂）