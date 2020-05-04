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女神泰妍新歌《Happy》MV终于来了！

by Celine
written by Celine
女神泰妍新歌《Happy》MV终于来了！
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韩国少女时代队长泰妍在今日推出单曲《Happy》的MV了！这首单曲原定于她生日当天发行，却不幸在当天痛失父亲，单曲发行计划一度延期。经过一个多月的休息，泰妍终于整装出发，重新推出了《Happy》这首单曲。

《Happy》是一首以现代风格全新诠释Doo-wop、R&B元素的歌曲，MV里泰妍的造型非常缤纷可爱，满脸笑容地置身在花丛里犹如花仙子，粉丝们纷纷留言祝福泰妍真的可以快乐！

 
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