女神惨变小三？！据传陈绮贞新欢老婆暴怒喊告！

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女神变小三？！陈绮贞日前在街上被记者目击和一名中年男子热情拥吻，但根据台湾媒体的报导，陈绮贞的这名新欢竟然是育有一儿一女的人夫！

不伦绯闻爆出之后，据悉男子的女儿只冷冷一句：“太扯了吧！”而男子的老婆则遭受打击，看到儿女被爸爸的绯闻伤害，感到心痛又愤怒，甚至还向友人表示一定会对这对不伦男女告到底！

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虽然陈绮贞所属的添翼音乐回应：“绮贞和对方认识不久，对于对方家庭状况不知情，如今很错愕，请留给她一些时间处理，谢谢大家。”不过媒体表示，男子的老婆察觉老公异常，已长达一年时间，早前看到报导甚至还气得差点昏倒！她不能理解陈绮贞为何要破坏别人家庭？

友人转述表示“我一定要告陈绮贞妨害家庭、伤害配偶权和通姦！”她无法接受女儿再三星期就要学测，爸爸居然还在外面和别的女人拥吻、顶来顶去，叫她和女儿、儿子情何以堪？因此男子的老婆则要告到底，已著手展开法律行动。

最新消息指出，陈绮贞所属添翼创越公司则代她回应，除了向元配道歉，也表示已和该名男子没有往来：“错愕难过，因不知情而造成的伤害感到非常抱歉，与林先生已无往来，佔据大众注意力感到抱歉，接下来会交给律师处理，将不再回应，谢谢大家关心。”

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络