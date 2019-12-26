主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 女神惨变小三？！据传陈绮贞新欢老婆暴怒喊告！
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

女神惨变小三？！据传陈绮贞新欢老婆暴怒喊告！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
女神惨变小三？！据传陈绮贞新欢老婆暴怒喊告！
Advertisement

女神变小三？！陈绮贞日前在街上被记者目击和一名中年男子热情拥吻，但根据台湾媒体的报导，陈绮贞的这名新欢竟然是育有一儿一女的人夫！

不伦绯闻爆出之后，据悉男子的女儿只冷冷一句：“太扯了吧！”而男子的老婆则遭受打击，看到儿女被爸爸的绯闻伤害，感到心痛又愤怒，甚至还向友人表示一定会对这对不伦男女告到底！

Advertisement

虽然陈绮贞所属的添翼音乐回应：“绮贞和对方认识不久，对于对方家庭状况不知情，如今很错愕，请留给她一些时间处理，谢谢大家。”不过媒体表示，男子的老婆察觉老公异常，已长达一年时间，早前看到报导甚至还气得差点昏倒！她不能理解陈绮贞为何要破坏别人家庭？

友人转述表示“我一定要告陈绮贞妨害家庭、伤害配偶权和通姦！”她无法接受女儿再三星期就要学测，爸爸居然还在外面和别的女人拥吻、顶来顶去，叫她和女儿、儿子情何以堪？因此男子的老婆则要告到底，已著手展开法律行动。

最新消息指出，陈绮贞所属添翼创越公司则代她回应，除了向元配道歉，也表示已和该名男子没有往来：“错愕难过，因不知情而造成的伤害感到非常抱歉，与林先生已无往来，佔据大众注意力感到抱歉，接下来会交给律师处理，将不再回应，谢谢大家关心。”

新闻摘自：ettoday

照片摘自网络

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

李栋旭出演九尾狐？！携手赵宝儿出演《九尾狐传》明年开播！

梁静茹天天夜宵，却越吃越瘦？！

Red Velvet Wendy爆从舞台2层楼高度坠落！

向佐郭碧婷庆祝1周年 竟越来越有夫妻脸！

Adele瘦身成功 颜值再升级！

「圣诞节奇迹的礼物」王阳明老婆蔡诗芸生了！甜晒一家三口温馨照

最狂圣诞礼物！50cent为日子砸10万美金买下整间玩具店

2019大马拥有最多SUBSCRIBERS的YOUTUBER是……

林依晨亲下厨庆祝结婚5周年！　

女团大打出手 21岁左婧媛控团员扯头发往地上撞

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More