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女神归来！Wonder Woman84 首支完整预告片曝光 官宣2020年6月5日北美上映

by Tofu
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女神归来！Wonder Woman84 首支完整预告片曝光 官宣2020年6月5日北美上映
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DC女神神奇女侠回来啦！华纳出品的超级英雄大片《神奇女侠1984》（Wonder Woman 1984）9日曝光正式预告片，并宣布电影将于2020年6月5日在北美上映。

尽管此前在2018圣地亚哥动漫展上，Gal Gadot告诉观众《神奇女侠1984》是独立电影，并非前作的续集，但很明显，在营销上DC还是借助上一部的良好口碑。

《神奇女侠1984》续集时间线来到了1980年代，预告中浓浓的迪斯科背景音乐强化了这一时代特点，预告中可以看到神奇女侠战斗力升级，新的黄金飞鹰战甲也格外酷炫。

在预告片中，女神盖尔·加朵依然是火辣十足，出现了双手捏碎枪支、驾驶飞机，手臂挡子弹，在电闪雷鸣之下施展真言套索，英姿飒爽帅气袭人，背景音乐和画面也充满了80年代的风情。

徒手挡子弹

女侠“飞天”英姿飒爽

酷炫的黄金战甲（金鹰战甲）

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此外，在前作中饰演女侠男友的Chris Pine惊喜亮相，而且还和爱人神奇女侠一起坐飞机看烟花。续集也引入了神奇女侠的宿敌“Cheetah豹女”(真名为 Barbara Ann Minerva)，该角色将由《Saturday Night Live》性感怪咖Kristen Wiig扮演。

《Wonder Woman1984》完整预告片

资料来源：新浪娱乐、MTime

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