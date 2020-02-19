女神剪错头发一秒变路人！网友吐糟：简直就是aunty装中学生！

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不得不说，发型真的能影响一个人的气质和外貌。当你理发残了，你肯定是恨不得24小时都待在家里，不想出门见人。告别了2019年流行的“大波浪”女神长曲发后，今年终于迎来了“肩上短发”的潮流，而长发造型也逐渐被市场淘汰。也许是短发发型的气质度也不输长发，加上适合的短发可以修饰脸型，达到小脸的效果，因此不少的女星也开始赶上这阵“短发”的潮流，但没想到竟然翻车了！

发型是换了，但一秒从女神变成路人又是怎么一回事呢？原来是这些女明星都不适合短发！根据粉丝们的反响和评论，小叶子就为大家盘点最不适合短发的女明星吧！

1. 杨幂

杨幂这个甜美的气质再加上美若天仙的样貌，也成功使她被网友们票选成为“十大最美古装女神”排行榜的第三名！现在热播的《三生三世枕上书》，杨幂也客串来白浅一角，颜值依旧在线的她配上一身素雅大方的白衣裳，加上黑黝黝的柔滑长发，简直就是仙气十足！因此，“颜值逆天”的造型也随即登上了热搜榜。

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留着长发的杨幂可以说是标志性的女神一枚，但短发的她却被网友们吐糟，表示这个造型破坏了杨幂的美、短发的她老气不少，简直就像是中年女性刻意装扮成中学生，超级无敌显老！由此可见，粉丝们对杨幂的新造型倒是很不满。

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