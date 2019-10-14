女歌手全被P掉 封面变超诡异

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中东是个男尊女卑、父权至上的国家，对女性限制重重，而近期伊朗的一个音乐网站《MELOVAZ》就因「宗教理由」，把只要有「女性歌手」出现的唱片封面，全部P掉，结果画面看起来都超级诡异。

从照片可见，伊朗这个音乐网站和一般音乐平台页面一样，没什么差别，但如果搜寻「女性歌手」就会发现，专辑封面上的她们统统被P掉了！例如Taylor Swift最新专辑《Lover》，原本应该是她穿着白色T-Shirt，出现在彩虹云朵上，但在这个网站只能看到5个孤单英文字母「Lover」和一片七彩背景。

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而近期新起之秀美国歌手Billie Eilish的封面更是笑翻众多网友，原版唱片封面应该是她全身白坐在纯白床上，但遭处理后的专辑封面却只剩「一张床」，比起原版微诡异风格，P图后的根本鬼片剧照。

除了女歌手全部从自己的专辑封面被移除，男性歌手的封面也不例外，只要出现的「女性」都会被移除，像是Bruno Mars和Cardi B合作的《Please Me》，原版专辑封面可见两人亲密靠紧紧，而处理过后的封面只剩/Burno Mars孤单地站在纯白背景中，眼睛很专心，却不知道在看哪裡。

不少网友对此都感到相当错愕，纷纷留言表示：「这样不会被告吗」、「莫名的很好笑」、「傻眼猫咪」、「那就不要听女生唱的歌阿！」在网上引起热议。

新闻： Ettoday