女团大打出手 21岁左婧媛控团员扯头发往地上撞

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中国女团GNZ48是华语区规模最大的偶像团体SNH48的姐妹团，怎料其中却有2名成员近日发生暴力相向事件，成员之一的左婧媛在微博小号贴出多张身上多处瘀青和破皮的照片说：「我的好朋友会和我吵架打架。」这句话也让人猜出施暴者就是唐莉佳。

据悉，这个账号是左婧媛为了爱猫憨憨而开的，平时主要分享猫咪的日常，怎料23日晚间6点她却突然PO出3张破皮、流血和瘀青的照片，仔细一看还可以发现破皮处的伤口非常深。



贴文中左婧媛只简单提到「我的好朋友」，过4分钟后才在回覆处补充：「我的好朋友会和我吵架打架，她会咬我、打我、扯着我的头发往地上撞、会搧我还没恢复好的脸，我会还手但是我下不了狠手。」而她在团体内和唐莉佳感情最好，也是粉丝间有名的CP，再加上当她直播提到「想给大家看看手上的印子」，马上就被对方阻止，种种线索让网友马上猜到施暴对象应该是唐莉佳。

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事情爆发后，微博还出现了左婧媛和唐莉佳的对话纪录，她们之间原来是情侣关系。不过在一片挞伐声浪中，唐莉佳透过小号回应：「对不起 我要在这里跟大家诚恳的道歉：我不应该动手打人。但我也是受害者，受伤的绝对不会只有她，她受到多大伤害我就受到多大伤害，甚至可怕到我没有办法开口告诉大家我受到的那些伤害。」

唐莉佳海透露，2年来累积的痛苦已经大到侵蚀着自我：「崩溃过无数次，被逼疯过无数次，因为有个坚定的梦想我才一次次站起来告诉自己我不可以放弃挨千刀也要挺过去。但现在…」说到这里她就没再补充说明下去，但左婧媛20几分钟后看到贴文马上转发且回覆。

左婧媛质问「我到底对你做了什么可怕到妳无法开口？请说？请」、「请全部说出来，我到底对妳做了什么可怕的事，连我自己都想听听」。目前事情陷入了胶着，双方粉丝都认为无法忍受自己偶像受到伤害，网友则认为该请公司好好处理，才不会酿成更大的伤害。

新闻来源： ETtoday