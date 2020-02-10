奥斯卡最终得奖名单出炉！韩国电影《Parasite》拿4大奖成大赢家！

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第92届奥斯卡颁奖典礼日前在美国洛杉矶举行。

这一届的颁奖典礼依然延续上一届没有主持人，但战情却非常激烈，各路好片数量属近年之最。

大热电影《Parasite》成功拿下最佳最佳原著剧本之外，更荣获最佳国际电影、最佳导演和最佳影片，这是韩国电影第一次拿下最佳国际电影和最佳影片，全场起立鼓掌欢呼。

值得一提的是，奉俊昊也是继李安之后，第2位拿下奥斯卡最佳导演的亚洲导演！

Joaquin Phoenix 成功以DC电影《小丑》（Joker）夺下第92届奥斯卡最佳男主角，打败 Leonardo DiCaprio、Antonio Banderas、Adam Driver, Jonathan Pryce等强将。这不仅是他入围奥斯卡4次以来，个人生涯第一座小金人奖座，也是DC电影史上、超级英雄电影史上首座奥斯卡影帝奖座。

以下更为你整理了得奖名单。

最佳导演

奉俊昊（Bong Joon Ho）／《寄生上流》（Parasite）

最佳男主角

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）／《小丑》（Joker）

最佳女主角

芮妮齐薇格（Renée Zellweger）／《茱蒂》（Judy）

最佳男配角

布莱德彼特（Brad Pitt）／《从前，有个好莱坞》（Once Upon a Time in Hollywood）

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最佳女配角

萝拉邓恩（Laura Dern）／《婚姻故事》（Marriage Story）

最佳原著剧本

《寄生上流》（Parasite）

最佳改编剧本

《兔嘲男孩》（Jojo Rabbit）

最佳摄影

《1917》（1917）

最佳剪辑

《赛道狂人》（Ford v Ferrari）

最佳服装设计

《她们》（Little Women）

最佳梳化

《重磅腥闻》（Bombshell）

最佳声音剪辑

《赛道狂人》（Ford v Ferrari）

最佳美术设计

《从前，有个好莱坞》（Once Upon a Time in Hollywood）

最佳混音

《1917》（1917）

最佳视觉特效

《1917》（1917）

最佳原创电影音乐

《小丑》（Joker）

最佳原创电影歌曲

(I’m Gonna) Love Me Again／《火箭人》（Rocketman）

最佳动画

《玩具总动员4》（Toy Story 4）

最佳国际电影（最佳外语片）

《寄生上流》（Parasite）（南韩）

最佳纪录片

《美国工厂》（American Factory）

最佳动画短片

“Hair Love”

最佳纪录短片

“Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl”

最佳实景短片

“The Neighbor’s Window”

新闻摘自ettoday

照片摘自网络