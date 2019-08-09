奚梦瑶脸蛋圆一圈！猜约2个月生男娃

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中国超模奚梦瑶5月答应澳门赌王儿子何猷君求婚，7月4日正式升格人妻，婚后她的肚皮动静一直都是外界焦点，且频频被爆出已经怀孕，但对此小俩口一直都未正式表态。她7日在微博上晒出一张素颜自拍照，画面中的她不仅胖了一圈，被不少网友指出「一看就是孕妇」，还有人猜测她怀的是男娃。

奚梦瑶7日在微博上晒出自拍照，画面的她全素颜，气色看起来非常好，双颊红润，婚后鲜少公开亮相的她，似乎变胖了，过去超尖的脸蛋也明显变圆。她在发文中送上七夕情人节祝福，并称这是自己婚后过的第一个情人节，特别准备了抽奖活动和大家分享喜悦，「感谢一直以来支持和喜爱我的朋友们，想在今天把快乐和幸福与你们分享，希望我们都有满满的幸福。」

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不少网友看了以后，也纷纷送上情人节祝福，但也有粉丝忍不住留言，猜测她是真的怀孕了，「明显是孕妇啊」、「看着模样，最多还有两个月就生了」、「没错，就是孕妇，而且快到卸货的时候了」，还有人认为她怀的是男宝宝：「怀的还是男孩，鼻子都变大了」，意外掀起不少热议。

事实上，奚梦瑶过去被求婚时，就已经被爆出怀孕，婚后肚皮也一直都是外界焦点，婆婆先前被问及此事时，也并直接否认，「很难讲，你知道我儿子做什么都很神秘，经常给我惊喜，刚才都把我弄哭了。」而她先前出席活动时被问及是否怀孕，她也语带玄机地回应：「你们开心就好。」

新闻来源：Ettoday