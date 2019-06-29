夺最佳年度歌曲，蔡依林喊话「绯闻网友」阿信

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狂呼、尖叫声！蔡依林《玫瑰少年》夺下第30届台湾金曲奖最佳年度歌曲奖！有趣的是，该奖项由五月天颁发，Jolin上台领奖时，更被玛莎和怪兽cue给阿信一个拥抱。

蔡依林得奖后，在台上除了感谢工作人员，也谢谢自己的“绯闻网友”阿信帮忙作词，引起大家一阵尖叫。

呸姐睽违4年再出新专辑《UGLY BEAUTY》，音乐和MV广受好评。今次金曲奖更以7项入围，包括最佳国语专辑、最佳国语女歌手、最佳单曲製作人、最佳演唱录音专辑奖、最佳音乐录影带奖、年度专辑、年度歌曲。成为入围金曲的大赢家。

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最后Jolin也借此机会向歌曲的主人公“玫瑰少年”喊话，“这首歌献给他，也献给曾经完全没有选择机会得你，一定要记得你自己。”

#金曲30 得奖名单

【最佳专辑製作人奖】王双骏/L.O.V.E.﹙演唱者：陈奕迅﹚

【最佳单曲製作人奖】余佳伦、黄宣/不开灯俱乐部BKD CLUB《都市病》﹙演唱者：YELLOW）

【最佳樂團獎】閃靈（林昶佐、劉笙彙、葉湘怡、汪子驤、高嘉嶸）/政治

【最佳演唱組合獎】椅子樂團（裘詠靖；陳仲穎；孫伯元）/Lovely Sunday 樂芙莉聖代

【年度歌曲奖】玫瑰少年《Ugly Beauty》﹙演唱者：蔡依林﹚

【最佳编曲人奖】尊室安/遥远的所在 Styx《廖士贤 西部》/﹙演唱者：廖士贤﹚

【最佳作词人奖】李宗盛/新写的旧歌《新写的旧歌》﹙演唱者：李宗盛﹚

【最佳演唱录音专辑奖】0（演唱者：林忆莲）

【最佳演奏录音专辑奖】The Journey

【特别贡献奖】黑名单工作室

【最佳台语专辑奖】廖士贤 西部﹙演唱者：廖士贤﹚

【最佳台语女歌手奖】江惠仪/露螺

【最佳台语男歌手奖】流氓阿德/温一壶青春下酒

【最佳原住民语专辑奖】斯瓦细格﹙演唱者：雅维．茉芮）

【最佳原住民语歌手奖】雅维．茉芮/斯瓦细格

【评审团奖】王若琳

【最佳作曲人奖】艾怡良/Forever Young《垂直活着，水平留恋着。》﹙演唱者：艾怡良﹚

【演奏类最佳作曲人奖】许郁瑛/第三章：印度、义大利与我 CHAPTER III： INDIA, ITALY AND I《波杰克特三 PROJECT 3》﹙演奏者：许郁瑛﹚

【最佳客语专辑奖】落脚﹙演唱者：罗思容﹚

【最佳客语歌手奖】杨淑喻（吉那罐子）/理所当然

【最佳新人奖】ØZI/ØZI The Album

【演奏类最佳专辑奖】Lines＆Stains﹙演奏者：东京中央线 Feat.谢明谚﹚

【演奏类最佳专辑製作人奖】陈建年/黑熊森林电影原声带﹙演奏者：陈建年﹚

【最佳音乐录影带奖】Slow/Oriental《CASSA NOVA 半熟王子》﹙导演：Namso,Youkim﹚

【最佳装帧设计奖】黄家贤、杨丰铭/Hold That Tiger / 擒虎记

（新闻来源：ETtoday星光雲）