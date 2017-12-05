天后aMEI《偷故事的人》第一篇章故事揭晓！12/6首播MV

天王周杰伦为”妹神”谱写《连名带姓》两人携手再创K歌经典

睽违3年，天后aMEI新专辑《偷故事的人》将于12月12日发行，收录10首新歌是从超过千首的曲子中精选，歌曲的制作团队更是超强大！除了率先公布的专辑同名主打，由金曲新科歌后艾怡良创作《偷故事的人》揭序，而万众期待的故事第一章也终于揭晓！天王周杰伦创作的最新歌曲《连名带姓》，寂寥沈静的钢琴悠扬开场，周杰伦原本创作轻快、带点摇滚风味的曲子，为了适合aMEI的声线，将速度调慢，更换情绪气氛，单单这首歌的编曲就改了5次以上，最终将速度改慢成中版情歌，在录音室修改多次，直到抓准属于aMEI的Flow。天后aMEI《偷故事的人》第二篇章故事《连名带姓》数位单曲将于12月6日推出，同日首播MV。

MV以电影思维拍摄 大阵仗请来两百位临时演员、市区封街6小时。

电影导演陈映蓉掌镜 Selina任家萱出道16年如愿为偶像跨刀演出

aMEI诠释极有辨识度的杰伦歌曲时，特意用妹式唱腔扭转杰伦的印象，从呼吸、换气到拍子的掌握度上，都花了超多功夫。制作人小安也决定不要有太多元素干扰，将本来有鼓、吉他、贝斯的伴奏，改成只用纯粹钢琴诠释，本来热血的摇滚歌曲，转而成为撼动人心的抒情曲，是整张专辑改变最多的一首歌。葛大为填的词让aMEI超有感，让人瞬间掉进思念回圈。MV由《17岁的天空》、《骚人》电影导演陈映蓉操刀，为表现跨年的场景，大阵仗的请来两百位临时演员，在仁爱路封街6小时拍摄。女主角更特别找来Selina任家萱担纲，男主角则是路斯明，剧情以女主角的感情历程为主旨，描述过去爱人在她身上残留的痕迹与习惯，却在现任男友身上重现，如此熟悉的情结，是你我都曾经历过的感情故事。

大、小天后亲亲抱抱情同姊妹 aMEI特别准备御寒披肩送Selina做为谢礼

身为aMEI铁粉 Selina排除万难参与演出 直呼自己是最爽的歌迷！

在接到aMEI邀请时Selina非常兴奋！身为aMEI的铁粉，出道16年如愿为偶像跨刀演出MV的Selina不只排除万难参与演出，就算导演开出超长的拍摄时数也不在乎，一口答应担纲女主角，Selina表示自己是最爽的歌迷，能抢先热腾腾听到偶像的歌，每天睡觉前必听的她早已倒背如流啦！aMEI则是很开心，也很谢谢Selina的精湛演出。aMEI表示，通常跨刀MV都是拍两、三个小时就结束，Selina却拍了整整两天，但也因为她实在演得太好了，导演还把原本aMEI的戏份cut掉，让天后笑言：「差点连对嘴都不用拍了。」担心Selina拍户外夜戏会冷，aMEI更特别准备御寒的披肩送给她做为谢礼，两人又是亲亲又是抱抱，情同姊妹。

热门K歌《连名带姓》 Selina和各式男友”逢场作戏”演技精湛备受肯定

男友换不停Selina笑言每天吃很饱 太会演竟还把”妹神”cut掉了！

在MV中，Selina饰演一位我们一定都会认识的年轻女子；导演更因应这首必定成为KTV大热门的K歌，特别安排在KTV中暧昧情感交流的戏份，这样的场景相信所有人都不陌生；Selina更笑说，她在这支MV里交了各式各样的男友，谈了好几场不同的恋爱，完全过足了她的戏瘾，她笑言：「高的、帅的、壮的、小鲜肉都吃到了，很饱的感觉，超过瘾！」不只如此还跟路斯明有吻戏，Selina透露要和各式各样的男友”逢场作戏”自己其实很紧张，不断暗自提醒要表现自在。所幸精彩的表现让导演和工作人员们都称赞她演得很好，aMEI也忍不住对她说：「如果不唱歌可以考虑专攻女演员。」