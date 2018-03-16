天后 aMEI《偷故事的人》冠军”大满贯”！单曲+专辑排行榜No.1

天后aMEI《偷故事的人》冠军”大满贯”！单曲+专辑排行榜No.1

天后aMEI张惠妹睽违3年推出的第19张专辑《偷故事的人》，超强大音乐制作团队，共同打造10首令人惊叹的故事！在各大榜单，不论是单曲或是专辑的排行榜都拿下”大满贯”的冠军宝座！不只歌曲创下好成绩，10支 MV 也大受好评，在这个数位当道的年代，充满细腻巧思设计的实体专辑，更被各界推崇为年度最值得珍藏的专辑之一！而aMEI 具有时代力量的动人嗓音，唱出浮世众生点滴生活，在广大”妹迷”的殷殷期盼下，将于3月16日推出黑胶限定 版。这是一个音乐的时代，也是一个 aMEI 的世代！让《偷故事的人》专辑，透过黑胶，打造最贴近双耳的10首故事；也让《偷故事的人》的真实与感动，继续回转，封存收藏。

黑胶限定版3/16发行 继续回转封存收藏

《偷故事的人》黑胶限定版延续实体专辑「偷故事」的核心架构为主要的表现方式，从实体专辑到黑胶，让故事与情绪有了巧妙的「挪移」过程。黑胶限定版整体色系以「黑与黑」做为延伸，歌词本内页特别选用微透的纸材，在翻阅的同时，能隐约看见下一页及上一页的文字，延续实体专辑「偷故事」的氛围。而为了让黑胶限定版能更为完整的让音乐传递本身的气味与质感，王志弘对于设计上的美学执著，从之前实体专辑已让大家深刻感受，各界更推崇为年度最值得珍藏的专辑之一！这次在黑胶限定版的制作上，依旧是天后的偏执面与大师的美学执著相互加乘的杰作，选用纸材及文字的排版，到最后装帧印刷的层次巧妙搭配，都看得出其细腻慎重。张惠妹与王志弘的跨界合作，不仅再次将音乐转换成形体，也将音乐化作一场可触碰的纸上盛宴，让每一位购买黑胶限定版的歌迷们，能够感受到每一个细节的细腻与质韵。不论在印刷、黑胶制作都再创成本新高度！看到成品 aMEI 自己也忍不住称赞：「好像艺术品啊！发烧片等级的音效！」

《偷故事的人》黑胶限定版由德国黑胶刻片大厂 optimal media gmbh 生产制造，透过黑胶的介质，在这张转动的圆盘里，让 aMEI 的声音更显得温润细致，这种听觉无可取代的空间感，犹如亲临录制专辑现场般的贴近，感受「偷故事的人」专辑最真实的声音，听见更多更深层的故事。「我偷走你的故事，唱成一首歌，再还给你。」 aMEI《偷故事的人》不只是故事、音乐、形体的完美合奏，『她用自己的方式，把动人的故事唱给所有人听。』更是这张专辑最初也最终的使命，就用《偷故事的人》黑胶限定版做为整张专辑完美珍藏的句号，3月16日正式发行。而 aMEI 持续无限期闭关中，目前没有任何曝光计划，但她思绪没放假，已经开始在问工作人员：「下一张做张惠妹还是阿密特？」