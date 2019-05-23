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大S多年没戏演！原因曝光让网友鼻酸

by Gigi 蕙绮
written by Gigi 蕙绮
大S多年没戏演！原因曝光让网友鼻酸
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WeTV《我们是真正的朋友》大S、小S及范晓萱与阿雅四姊妹合体一起游缅甸，节目中挑战闺蜜时尚大片拍摄，四人换上白色洋装，在稻田中展现闺蜜们的优雅气质；有别于在稻田间的淑女风格，她们又在小巴中穿上白衬衫与黑裤，更展现婀娜多姿的好身材。四姊妹还在池畔间拿起划桨当麦克风，开起属于她们的演唱会。这组照片张张宛若旅行明信片，让网友直呼，好想整套收藏，把四姊妹寄回家。

小S在节目中讨论到，为什麽阿雅拍起来这麽漂亮？直说：「连阿雅都有卧蚕，有卧蚕就是笑起来比较漂亮？」鑽牛角尖的程度让大S忍不住说：「不是从我们出生，姊姊就是比你漂亮吗？你到底想翻盘到什麽时候？」又坦言「外表只是皮囊，没什麽重要」，却被阿雅亏「那你为什麽要勐减肥」，大S直言：「我怀孕时胖嘟嘟出来工作，不是更没人要我吗？」三人又讨论到了岁数问题，小S透露自己41岁，感性说「其实数字并不代表什麽」，大S先回「请你不要一直讲岁数」，后又坦言「所以我就没有戏演啦」，让网友看得鼻酸。

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此外，小S在节目中集集补妆画眉，还要观众仔细看看她两边眉毛有没有一样高，重视眉妆的程度，让网友忍不住发起了「挑眉大赛」，分析起小S画眉的步骤。节目中，阿雅常被小S亏，此时，也拿出小S最在意的「眉毛」来反击，「熙娣其实你的眉毛真的跟没有一样」，让小S忍不住请三位好姊妹看她的眉毛「两边有没有一样」，网友打趣说小S简直掉进眉毛的漩涡，而大S甚至将节目小S补眉画面截图，分享在微博，「化妆最难的是哪一步？很明显的嘛」。《我们是真正的朋友》每周四晚间8点在WeTV独家播出。

资料来源：台湾苹果日报

日期：2019年5月23日

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