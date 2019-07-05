大S因为他一句话爆哭？爱他比汪小菲更早！

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艺人大S、小S、范晓萱和阿雅四姊妹一起参与的真人秀节目《我们是真正的朋友》，日前合体游缅甸，最新一期画面曝光，众人来到餐厅用餐时发生意外惊喜，现场萤幕上出现「日剧大神」木村拓哉向四姊妹打招呼，结果一听到大神还用中文喊「大S、小S、萱萱、阿雅」，4人从惊呆到喷泪，流露出粉丝真实反应。

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原来这间餐厅是大神出手预订的，还录下问候影片。由于大S是长年粉丝，餐厅内所有惊喜都是偶像特别准备，还有大神的亲笔签名的祝福卡片。看到影片的大S瞬间就哭得眼睛和鼻子红肿，手捧着偶像卡片久久说不出话来。范晓萱是现场唯一知道内幕的人，忍到影片播出才告知「餐厅他挑的。」结果小S一边哭，一边质问好友：「该不会卡片都是妳跟他拿的吧，如果是这样我就跟妳断交！」令对方吓得赶紧否认。

大S也透露自己从14岁就喜欢木村拓哉，至今已经28年，还说喜欢木村拓哉比喜欢汪小菲更早，木村拓哉比自己的老公帅一万倍。影片曝光后她更是感性PO文：「我从14嵗就喜欢木村先生，爲了他学日语，甚至去日本发展，正是受到了他的影响，我常常激励自己更加努力去成爲一个更好的人，他是我永远的榜样！木村桑，谢谢您的惊喜，也非常非常期待有机会和您合作！」

木村拓哉则是在微博一口气Tag大S、小S、阿雅、范晓萱4人，PO文祝福：「多谢大家的应援，谢谢！希望你们的友情可以地久天长，期待以后的拍摄可以见到你们！」此话一出被众人联想「合体有望」。