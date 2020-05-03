大马羽球选手陈炳顺迎来了第四个孩子！

大马混双羽球选手陈炳顺与太太詹嘉美于今日早上5点迎来了第四个孩子的诞生，他们为女儿取名为陈妍玏。陈炳顺与太太詹嘉美已育有大儿子陈侹希，二女儿陈妍呐，三儿子陈侹安，如今迎来四女儿，陈炳顺上传了太太与女儿的合照，写道：“母子平安，辛苦了老婆，恭喜你和我，从此没什么自由了。”
陈炳顺表示第四次当爸爸仍感觉很兴奋，亲自看着女儿来到这个世界，真的非常神奇和感动。“我想这也是一种考验，考验我和太太，因为讲真，四个孩子真的不简单”，陈炳顺承诺一定会好好照顾每一个孩子。
新闻来源：星洲日报
大马混双羽球选手陈炳顺与太太詹嘉美于今日早上5点迎来了第四个孩子的诞生，他们为女儿取名为陈妍玏。陈炳顺与太太詹嘉美已育有大儿子陈侹希，二女儿陈妍呐，三儿子陈侹安，如今迎来四女儿，陈炳顺上传了太太与女儿的合照，写道：“母子平安，辛苦了老婆，恭喜你和我，从此没什么自由了。”
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母女平安☺️ 辛苦了老婆😘 @maymaycham 恭喜你和我，从此没什么自由了😆😆😆
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陈炳顺表示第四次当爸爸仍感觉很兴奋，亲自看着女儿来到这个世界，真的非常神奇和感动。“我想这也是一种考验，考验我和太太，因为讲真，四个孩子真的不简单”，陈炳顺承诺一定会好好照顾每一个孩子。
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简简单单就是开心，谢谢老婆给的小惊喜😘😘😘 不知不觉小孩都那么大了😄！ 时间过得好快哦…
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