大马美女外科医生加入英国新冠肺炎疫苗研发团队！

大马籍外科医生阿玛丽娜巴克里(Amalina Bakri)确定已加入伦敦帝国理工学院的一个团队,以研发新冠肺炎疫苗。

这个小组在该学院的国家健康研究所(NIHR)进行疫苗试验。

阿玛丽娜在推特贴文说,英国第一项疫苗试验已由帝国理工学院的国家健康研究所的临床研究机构启动,这项试验由卡特里娜波洛克医生领导。

The first of the UK vaccine trials has started at the NIHR Imperial Clinical Research Facility @imperialcollege led by Dr Katrina Pollock. I’m involved in recruiting healthy volunteers and vaccinating them in the next few weeks.

