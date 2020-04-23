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大马美女外科医生加入英国新冠肺炎疫苗研发团队！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
大马美女外科医生加入英国新冠肺炎疫苗研发团队！
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大马籍外科医生阿玛丽娜巴克里(Amalina Bakri)确定已加入伦敦帝国理工学院的一个团队，以研发新冠肺炎疫苗。

这个小组在该学院的国家健康研究所（NIHR）进行疫苗试验。

阿玛丽娜在推特贴文说，英国第一项疫苗试验已由帝国理工学院的国家健康研究所的临床研究机构启动，这项试验由卡特里娜波洛克医生领导。

“我将在接下来的几周内招募健康的志愿者并给他们接种疫苗。”她说：“这是与牛津大学的一项合作研究，帝国和牛津都在测试相同的疫苗，多个中心将对照试验。”

据悉，我国卫生部已被选为参加世界卫生组织团结试验的国家之一。

卫生总监拿督诺希山指出，这项试验是一项国际努力，目的是测试对治疗冠病的药物组合。

全球目前仍未成功研发对抗冠病的疫苗。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络

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