生活 Lifestyle 大马确诊新冠肺炎病例达14起！ by Vicky 丽盈 7 February 2020 written by Vicky 丽盈 7 February 2020 Advertisement 新型冠状病毒份额确诊病例越来越多，在目前为止日本确诊已经到达了45例，成为除中国以外最多确诊病例的国家。在昨日（6日），马来西亚卫生部更是证实，大马境内再添加2起确诊病例，其中一名患者是首名确诊患者的妹妹，另一名则是来自中国武汉的女子。 Advertisement 据星洲日报报道，大马也出现首宗本土感染的病例，这并本土感染的40岁女子是首名确诊的大马男子的妹妹，目前这名女子正在亚罗士打苏丹后峇希雅医院进行隔离治疗。目前大马累计确诊病例为14宗，其中10名为中国人，4名大马人。 完整文章，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post #MorningKakiSoDrama 仿妝小丑女挑战！结果画出布兰妮?! next post 【爱意满满の情人节礼物】10种爱心纸钞折法 You may also like 【武汉肺炎】大马再添一宗，第15宗！武汉妇女身体不适留马确诊 7 February 2020 情人节送什么？这个list能帮到你 7 February 2020 【武汉肺炎】空气清净机是否有效过滤病毒？ 7 February 2020 【爱意满满の情人节礼物】10种爱心纸钞折法 7 February 2020 致敬！最早发现疫情者李文亮去世，公开预警却被冤造谣 7 February 2020 99部电话整垮交通！？原来Google是靠这样知道「道路拥堵」！ 7 February 2020 【新冠肺炎 】大马首宗人传人！大马确诊病例增至14人，4名为大马人 6 February 2020 IG狂被洗版的浪漫「爱心花束」0214就送它 6 February 2020 【武汉肺炎】病毒进入体内的48小时, 让你在无自觉下成为传染源! 6 February 2020 霹雳Pantai Remis一日游 6 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.