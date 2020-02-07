大马确诊新冠肺炎病例达14起！

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新型冠状病毒份额确诊病例越来越多，在目前为止日本确诊已经到达了45例，成为除中国以外最多确诊病例的国家。在昨日（6日），马来西亚卫生部更是证实，大马境内再添加2起确诊病例，其中一名患者是首名确诊患者的妹妹，另一名则是来自中国武汉的女子。

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据星洲日报报道，大马也出现首宗本土感染的病例，这并本土感染的40岁女子是首名确诊的大马男子的妹妹，目前这名女子正在亚罗士打苏丹后峇希雅医院进行隔离治疗。目前大马累计确诊病例为14宗，其中10名为中国人，4名大马人。

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