大马疫情红区增至18个！1208个隔离中心，包括41间高级酒店！

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大马冠状病毒（COVID-19）疫情趋缓，没有达到预料中的爆发式增长，全仰赖民众的合作。但截至目前为止，确诊病例依然在上升，而部分地区也因确诊病例的增多而被列为红色疫区。如今大马被列为红色疫区的地区共18个，截至4月6日卫生部在Facebook新增了Cheras为第18个，该地区截至4月5日中午12时已经突破40人。

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