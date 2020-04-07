生活 Lifestyle 大马疫情红区增至18个！1208个隔离中心，包括41间高级酒店！ by Vicky 丽盈 7 April 2020 written by Vicky 丽盈 7 April 2020 Advertisement 大马冠状病毒（COVID-19）疫情趋缓，没有达到预料中的爆发式增长，全仰赖民众的合作。但截至目前为止，确诊病例依然在上升，而部分地区也因确诊病例的增多而被列为红色疫区。如今大马被列为红色疫区的地区共18个，截至4月6日卫生部在Facebook新增了Cheras为第18个，该地区截至4月5日中午12时已经突破40人。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 【一直怕坦白！】林俊杰在周杰伦《我不配》MV藏13年秘密 终于公开 ⚡ next post 【你懂不懂】疫情影响收入？分享在家也能赚钱的Plan B！ You may also like 应对疫情爆发！日本宣布部分地区进入紧急状态！ 7 April 2020 实行行动管制令至今 因违反而被逮捕人士达到6452人！ 7 April 2020 【4月份申请】11% EPF、BPN 国家关怀援助金 | 附上申办教学 7 April 2020 英国首相鲍里斯-约翰逊病情恶化 被送往重症监护病房 7 April 2020 关怀中小型企业附加配套要点看这里！ 6 April 2020 早前确诊新冠肺炎的1家7口 全部治愈出院啦！ 6 April 2020 IKEA Tebrau食物外带区⼀员⼯确诊新冠肺炎！柔佛分⾏暂关闭进⾏消毒⼯作~ 6 April 2020 破产或黑名单者可申请BPN 6 April 2020 【在家做的事】5 招让孩子适度玩 3C 5 April 2020 父母含泪护送上救护车的13岁确诊少年 目前病情逐渐好转 4 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.