大马方舱医院准备就绪！只待医疗设备到位~

Advertisement



根据星洲日报的报导，位于雪州沙登农业博览馆（MAEPS）的方舱医院准备就绪，能够容纳400张病床的A礼堂已经建成，只待医疗设备到位，便随时开始启用；至于可容纳200张病床的C礼堂，则还在设置中。

卫生部今日安排媒体进行方舱医院导览，卫生部策划组高级助理主任茜蒂莎拉说，这家“低风险冠病隔离与治疗中心”是准备让来自雪兰莪、吉隆坡、霹雳和森美兰的冠状病毒病确诊患者入住，这些患者有限于确诊但是没有出现症状，或者症状轻微者。

国家天灾管理机构（NADMA）将负责协调工作，包括决定让哪家已达饱和的医院冠病确诊患者入住方舱医院。

Advertisement



茜蒂莎拉说，我国的方舱医院较中国武汉的方舱医院来得舒适和安全，因为我国的方舱医院的病床距离2米，而且每个区域都有较多的隔板，将有助降低病毒透过飞沫的传播。武汉方舱医院的病床是维持1米的距离。

她说，这家位于MAEPS的方舱医院配有冷气设备，已大程度提升确诊患者和医护人员在病房内的舒适度。这有别于其他政府医院没有冷气、只有风扇的病房。一般上，为了避免病毒透过飞沫传播，病房内不允许打开风扇，这使穿戴防护装备（PPE）的医护人员和病人被迫忍耐高温。

方舱病房划分为绿色“安全区”、黄色“警戒区”和红色“高风险区”。绿色区是卫生部职员、警方和军方的行动室，黄色是护士的工作区，红色则是安置所有确诊病患的区域。

A礼堂的红色区域里，共分为25个小隔间，每个隔间有16张床，总共400张床。

每名患者除了有自己的病床，还有书桌、锁柜和插座，同时穆斯林患者将被分派每人一套的祈祷席，以便他们能够在自己的病床范围内祈祷。

红色区域也设有病患休闲区，让患者能够观看电视或进行桌游，同时，礼堂内也有Wi-Fi服务，让患者能够上网。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络