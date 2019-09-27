大马女神林明祯电影《不义之战》上映啦！

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大马女神林明祯有新电影上映啦！

那就是电影《不义之战》！电影的主要演员包括谭耀文、林明祯、何佩瑜、唐文龙以及梁琤等。大马女神林明祯在电影中饰演霸王花，为此她还特地勤练武打，甚至还扭伤了左脚的无名指。

据悉，本片使用真枪实弹拍摄，在香港澳门实地取景，剧情横跨20年，故事主要围绕着3位主角唐文龙、谭耀文、梁琤的友情变化，以及由梁琤带领着新一代的港澳霸王花何佩瑜、林明祯、余晓彤等等一起争取公义。

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据悉，电影已经在我国上映啦！想要看动作片和一众美女的你，可以进戏院支持！

照片视频摘自网络