娱乐 Entertainment电影 Movies 大马女神林明祯电影《不义之战》上映啦！ by Bryan 帝琰 27 September 2019 written by Bryan 帝琰 27 September 2019 Advertisement 大马女神林明祯有新电影上映啦！ 那就是电影《不义之战》！电影的主要演员包括谭耀文、林明祯、何佩瑜、唐文龙以及梁琤等。大马女神林明祯在电影中饰演霸王花，为此她还特地勤练武打，甚至还扭伤了左脚的无名指。 据悉，本片使用真枪实弹拍摄，在香港澳门实地取景，剧情横跨20年，故事主要围绕着3位主角唐文龙、谭耀文、梁琤的友情变化，以及由梁琤带领着新一代的港澳霸王花何佩瑜、林明祯、余晓彤等等一起争取公义。 Advertisement 据悉，电影已经在我国上映啦！想要看动作片和一众美女的你，可以进戏院支持！ 照片视频摘自网络 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post #语录控：10句正能量语录，送给蓝蓝的你 You may also like 中国电影史上第二高票房！《哪吒之魔童降世》大马上映啦！ 27 September 2019 《小美人鱼》曝王子新人选！ 网友拜托：换掉女主角 27 September 2019 Channing Tatum旧照被挖出「全球最性感男人」高中长这样！ 27 September 2019 张钧甯拒绝认爱 邱泽仍不放弃追求 27 September 2019 NINE PERCENT最后合体专辑 推出9人solo单曲 少了团体合唱引粉丝表示遗憾 26 September 2019 恭喜！王阳明宣布升级当爸：“迫不及待见到小宝贝！” 26 September 2019 Alvin锺瑾桦10月受邀前往韩国担任《2019 Asia Song Festival》的表演嘉宾 26 September 2019 邱泽认追张钧甯，网友喊话：美女别答应！ 26 September 2019 「华城杀人魔」李嫌犯长相公开！竟然跟犯人一模一样！ 26 September 2019 邓伦不爽「打手没吹犯规」 当场发飙怒呛裁判 26 September 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.