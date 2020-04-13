大马外送小哥琴艺精湛！

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日前一名叫Izat Yuan的网友在推特（Twitter）上，上传了一名外送人员在吉隆坡国际青年中心（International Youth Centre）弹钢琴的视频。他写道：“在等待顾客来拿食物时，先弹一曲。Good job brother.” 这名网友总共上传了两个视频，其中一个视频里外送人员Amirullah在弹的歌曲是卡米拉·卡贝洛（Camila Cabello）的Havana。

这段视频在推特上被很多网友疯传，纷纷表示：“弹得太棒了！”、“永远不要低估一个人的能力！”。在几个小时后，视频中的外送人员Amirullah回应了上传视频的网友表示他当时在送餐，等待过程中看到钢琴就忍不住弹了起来还写道：“我从来没有上过正式的钢琴班，都是从YouTube学来的。没有什么是不可能的。”

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其他的网友还上传了Amirullah在平台上弹钢琴的视频，包括在婚礼上。在防疫期间，真的要跟外送人员们说声辛苦了！

so this is also him 😊 pic.twitter.com/KQKVibE3Bg — rose.petal.tea (@lailasarimz3) April 12, 2020

照片和视频摘自Twitter。