主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 大马外送小哥琴艺精湛！
娱乐 Entertainment新闻 News

大马外送小哥琴艺精湛！

by Celine
written by Celine
大马外送小哥琴艺精湛！
Advertisement

日前一名叫Izat Yuan的网友在推特（Twitter）上，上传了一名外送人员在吉隆坡国际青年中心（International Youth Centre）弹钢琴的视频。他写道：“在等待顾客来拿食物时，先弹一曲。Good job brother.” 这名网友总共上传了两个视频，其中一个视频里外送人员Amirullah在弹的歌曲是卡米拉·卡贝洛（Camila Cabello）的Havana。

这段视频在推特上被很多网友疯传，纷纷表示：“弹得太棒了！”、“永远不要低估一个人的能力！”。在几个小时后，视频中的外送人员Amirullah回应了上传视频的网友表示他当时在送餐，等待过程中看到钢琴就忍不住弹了起来还写道：“我从来没有上过正式的钢琴班，都是从YouTube学来的。没有什么是不可能的。”

Advertisement

 

其他的网友还上传了Amirullah在平台上弹钢琴的视频，包括在婚礼上。在防疫期间，真的要跟外送人员们说声辛苦了！

 

照片和视频摘自Twitter。

 

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

再被拍！杨幂和魏大勋同回酒店庆生，魏大勋微博动态引热议

五月天阿信和怪兽翻唱“不为谁而作的歌”MV上线，阿信：分隔两地，依然挂心着你

张韶涵被cue唱《如果的事》！硬唱不完就直接喊停~

全昭旻送院前脸色苍白、笑容全无录制《Running Man》画面曝光！

丫头要结婚啦！

劲宝3岁啦！Ella甜晒一家三口庆生照：有你，我们家更完整了

【在家做的事】线上免费观看 | 20 部台湾经典偶像剧

行管令延长，黄明志要写新歌！网民提议加入部长语录！

《密室大逃脱2》开拍！杨幂久违见邓伦 兴奋伸手抱抱

《青春有你2》首轮前9排名正式公布！第一名和第九名票数竟相差2千1百万张票数

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More