大马唯一一场专辑首印会！孙燕姿终于要來了！

眸违将近四年，天后孙燕姿将带着她亲自着手构思和筹备的新专辑《孙燕姿No.13作品：跳舞的梵谷》来到大马举办由ONEMUSIC荣誉呈现的孙燕姿《孙燕姿No.13作品：跳舞的梵谷》马来西亚唯一一场专辑首印会，与等待已久的大马姿迷见面！

继一年多前发行了EP《彩虹金刚》之后，孙燕姿就在自己的家庭生活细节中找到了灌输灵感的养分，她让理智与疯狂并行，音乐能量一次爆发，自信地打造了这张以美为概念的第13号音乐艺术作品 – 《孙燕姿 No.13 作品：跳舞的梵谷》。首发主打歌 – 《跳舞的梵谷》一发行便夺得各国的各大数位平台冠军宝座。这首堪称是孙燕姿的 “最狂之作” ，在听觉和视觉上都给足大家满满的震撼感！专辑发行时更立刻荣登各大数位榜冠军！ 值得一提的是，孙燕姿为了让歌迷能把《孙燕姿No.13作品：跳舞的梵谷》专辑犹如珍贵艺术珍藏品般收藏，亦然别出心裁地以精装书的装帧方式和油画布袋作为新专辑的包装概念。

孙燕姿此次莅临大马不仅仅是为了宣传新专辑，热爱画画的她同时也会在这《孙燕姿No.13作品：跳舞的梵谷》马来西亚唯一一场专辑首印会上特别展示出她的三幅画作。届时，马来西亚的粉丝不但能亲临观赏孙燕姿的画作，同时也能看到出现在新专辑裡的第三波主打歌 – 《风衣》MV裡的风衣！会场将于当天早上11点开放入场参观。

欲出席孙燕姿的《孙燕姿No.13作品：跳舞的梵谷》马来西亚唯一一场专辑首印会的歌迷们只需要购买《孙燕姿No.13作品：跳舞的梵谷》本地版，便能获得一张首印会入场劵（VIP卡）。所谓的“首印会” 意指孙燕姿将会在油画布袋的专辑外包装上为大家盖上特别订製的孙燕姿所属独家印章。因此，只要于首印会当天持有孙燕姿的新专辑 《孙燕姿 No.13作品：跳舞的梵谷》本地版，孙燕姿将为您亲自盖上独家戳印，实属难得的机会！（请勿将油画布袋取下方可上台索取盖章）

《孙燕姿 No.13作品：跳舞的梵谷》马来西亚唯一一场专辑首印会将在2018年2月24日(星期六) 1:30PM, 于Clarke Ballroom, LE MERIDIEN KUALA LUMPUR举行。更多关于孙燕姿《孙燕姿 No.13作品：跳舞的梵谷》马来西亚唯一一场专辑印章会，请浏览大马环球脸书Universal Music Malaysia Regional Facebook 或拨打询问热线 03 – 7958 7433 （EXT 512 / 515）。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：30/1/2018