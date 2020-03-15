生活 Lifestyle 大马今日暴增190宗确诊病例！累计病例共428宗，9名患者正在ICU！ by Vicky 丽盈 15 March 2020 written by Vicky 丽盈 15 March 2020 Advertisement 近日来，马来西亚冠状病毒病确诊病例每日不断在增加。就在刚刚， 卫生部长拿督斯里阿汉对外宣布马来西亚截至今日（15日）中午12时，新增190宗冠状病毒病确诊病例，成为有史以来确诊病例人数最高的一天。据悉，今日所有新增案例大部分跟大城堡清真寺参加传教士集会的群染有关。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post Aunty驾Kancil闯机场“起飞”！ You may also like Aunty驾Kancil闯机场“起飞”！ 15 March 2020 世界首富卸任微软和波克夏董事会！比尔·盖茨：“微软从未有过现在这般强大！” 15 March 2020 大马卫生部宣布疫情达到“后期遏止”！1000名实习医生将被分批到44所医院分批训练！ 15 March 2020 【免费打卡】大马首个户外观机景台，和飞机近距离拍网美照！ 15 March 2020 再创新高！我国今新增41宗 共累计238宗确诊病例 14 March 2020 网传“我国巫师隔空抓病毒遭隔离”并非属实 13 March 2020 纽约进入紧急状态！Vogue母公司、联合国纽约总部等出现新冠肺炎病例已暂时关闭 13 March 2020 戒指要戴对，可助招财、防小人、旺爱情运 13 March 2020 菲律宾总统宣布 [ 马尼拉封都 ] 至少30天！所有交通都会暂停，范围涵盖全区16城市、1座直辖市！ 13 March 2020 登州政府娱乐指南：看电影要男女分开坐 13 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.