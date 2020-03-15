大马今日暴增190宗确诊病例！累计病例共428宗，9名患者正在ICU！

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近日来，马来西亚冠状病毒病确诊病例每日不断在增加。就在刚刚， 卫生部长拿督斯里阿汉对外宣布马来西亚截至今日（15日）中午12时，新增190宗冠状病毒病确诊病例，成为有史以来确诊病例人数最高的一天。据悉，今日所有新增案例大部分跟大城堡清真寺参加传教士集会的群染有关。

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