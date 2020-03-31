大马人接受李正皓道歉（含视频）

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台湾时事评论员李正皓在本月24日东森电视节目《关键时刻》，发表扭曲大马冠病疫情的言论后，引来大批大马网民在面子书留言狂轰，并要求他对不实言论公开道歉。在网民的冼版后，李正皓周六和周日两度在面子书贴文“道歉和还原言论声明”后，但是大马网民仍不买账，认为他欠缺诚意。

周一（30日）晚，李正皓在《关键时刻》录影节目上，再次慎重向大马公开道歉，同时也赞扬我国防疫行动值得全世界学习。李正皓在节目上提及大马防疫情况，并向大马朋友道歉。“我借这个机会向马来西亚的朋友道歉，抱歉还有对不起！”

“我们彼此不是敌人，我们唯一的敌人只有病毒。”

他表示，在上周节目出现的有关大马疫情新闻画面中，是本身没有经过准确的查证，说出误会的言论。他也在节目上为自己扭曲大马在处理因新冠肺炎病逝的死者遗体一事作出澄清，并强调是自己没有查证清楚。他以大马和意大利确诊病例进行对比，赞扬马来西亚做了行动管制令，压制了疫情恶化。“大马做了行动管制令，每天的增长人数在150宗上下，因为大马行动的果决，造成结果完全不一样，确实让他们的疫情受到了控制。”

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此外，《关键时刻》主持人刘宝杰也在节目上，代表节目与东森新闻台作出道歉。“针对这件事情，东森新闻也做了一个内部检讨，对于我们之前的节目，造成马来西亚的不高兴，我们也在此道歉，而且我们道歉声明也在我们的官网上面。”

另外，驻马来西亚台北经济文化办事处今晚对东森电视“关键时刻”评论员李正皓所发表言论，在官网发出声明，郑重声明李正皓在节目中的言论，纯系其个人论点，并非台湾政府的立场，也绝不认同。

新闻来源： 东方网 & 东方网 & 东方网