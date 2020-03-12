大马之光李艾薇正式成为萧敬腾师妹！

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今日，《声林之王2》的冠军李艾薇宣布加盟喜鹊娱乐，正式成为萧敬腾、小宇的师妹。心情激动的她兴奋表示：「真的非常开心又期待！好幸运可以加入喜鹊这个大家庭，这里有好多我能学习的音乐圈前辈！还有我爱的萧敬腾老师和小宇老师，更要谢谢SUMMER姐愿意相信我，给我这个机会！」。王牌经纪人SUMMER则说：「很开心艾薇加入喜鹊，支持有才华的歌手是喜鹊的责任，我很看好她的未来！」

李艾薇也感性地说：「2020年最大的希望就是可以拥有自己的个人专辑，也很希望可以在自己的演唱会上跟大家见面，因为我真的很爱表演，也很热爱舞台，真的希望很快就可以跟大家分享我的新作品」。

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李艾薇拿下《声林之王2》总冠军后发展备受外界关注，李艾薇从小就热爱唱歌，梦想成为一位歌手。10岁开始在世界各地参加歌唱比赛，至今超过300场，一共拿下约160个冠军奖座，家里的奖杯满到柜子都放不下，通通放在客厅的地板上，当作另类的迎宾礼。

之前她在《声林之王2》的实力派表现，更让导师萧敬腾直呼：「我太爱妳了！」「想要你一口！」陶喆也力赞她像女生版的萧敬腾。如今加盟成为师妹，不知道两人会擦出怎么样的火花呢？

新闻摘自：ETtoday

照片摘自网络