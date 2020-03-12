主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 大马之光李艾薇正式成为萧敬腾师妹！
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

大马之光李艾薇正式成为萧敬腾师妹！

by One FM
written by One FM
大马之光李艾薇正式成为萧敬腾师妹！
Advertisement

今日，《声林之王2》的冠军李艾薇宣布加盟喜鹊娱乐，正式成为萧敬腾、小宇的师妹。心情激动的她兴奋表示：「真的非常开心又期待！好幸运可以加入喜鹊这个大家庭，这里有好多我能学习的音乐圈前辈！还有我爱的萧敬腾老师和小宇老师，更要谢谢SUMMER姐愿意相信我，给我这个机会！」。王牌经纪人SUMMER则说：「很开心艾薇加入喜鹊，支持有才华的歌手是喜鹊的责任，我很看好她的未来！」

李艾薇也感性地说：「2020年最大的希望就是可以拥有自己的个人专辑，也很希望可以在自己的演唱会上跟大家见面，因为我真的很爱表演，也很热爱舞台，真的希望很快就可以跟大家分享我的新作品」。

Advertisement

李艾薇拿下《声林之王2》总冠军后发展备受外界关注，李艾薇从小就热爱唱歌，梦想成为一位歌手。10岁开始在世界各地参加歌唱比赛，至今超过300场，一共拿下约160个冠军奖座，家里的奖杯满到柜子都放不下，通通放在客厅的地板上，当作另类的迎宾礼。

之前她在《声林之王2》的实力派表现，更让导师萧敬腾直呼：「我太爱妳了！」「想要你一口！」陶喆也力赞她像女生版的萧敬腾。如今加盟成为师妹，不知道两人会擦出怎么样的火花呢？

 

新闻摘自：ETtoday

照片摘自网络

 

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

papi酱首晒一家三口合影 产后恢复快 网友大赞：气色很好！

《青春有你2》312开播！LISA绝美气场全开大跳性感热舞

意大利男演员发视频求助 与染新冠姐姐遗体共处36小时

　瑞士女主持拍片教如何感染新冠肺炎　网友炮轰：好恶心！

俞承豪为戏《Memorist》增重　网友说：脸变好胖！

反同团体「一百万妈妈」抵制《永恆族》！

Tom Hanks夫妇证实确诊新冠肺炎 成首个公开确诊的艺人

我真的累了！82岁琼瑶无预警宣吿小别

Justin Timberlake回归！动画电影《Trolls World Tour》带你唱游世界！

《The King》正式预告出炉！李敏镐「身骑白马」穿越紧抱金高银：一起走吧 一起来到我的世界

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More