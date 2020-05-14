大结局剧透！《十八年后的终极告白》大Boss竟然是他！就连阿一也会被杀害？！

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TVB热播悬疑类剧集《十八年后的终极告白》明晚（15日）便大结局，20集大结局剧透新图流出！ 由当年七个同学犯案，作为谭俊彦成魔之路始，全剧不停有人死，上周更揭出原来凶手不是七个人当中，而是有第八个人赖国明（唐嘉麟饰），证明阿一（陈山聪饰）当年并没有杀人，吃死猫吃足十八年，而饰演阿Sam 的谭俊彦，却因自卫反抗而把赖国明杀死，更错手把江欣燕浸死！

阿Sam因为杀了赖国明，为了掩饰这个秘密，一个谎话盖一个，最终又为了自保，只要对他不利或会揭发他杀人这个秘密，继续做出犯法的事。丽瑾（黄智雯饰）因经历丧母之痛，又与饰演其父的阮进（林嘉华饰）闹翻，将所有感情寄托朗生身上，并提议二人远走高飞离开伤心地，阿Sam 怕东窗事发立即答应。同一时间林嘉华因失去妻子江欣燕，为忘却伤痛，全副心力去追查十八年前杀害其子的凶手，惊天发现谭俊彦原来一直有事隐瞒，更查出江欣燕当日遇害时，谭俊彦原来在肇事的船上！

阿Sam为赚快钱而做假帐，希望可以跟丽瑾（黄智雯饰）快些离开香港，不过商业罪案调查科愈查愈贴，Sam心知迟早会查到他，认为离港不能再拖，故骗丽瑾说自己要公干，决定先行离开。不过，做过错事始终要还，Sam临行之时，收到丽瑾电话，指阮进有证据证明丽瑾母亲遇害时，Sam的确在船上，Sam甚为惊慌打算解释，更约了阮进到废屋见面，可惜一切已经太迟，而阿一为免Sam一错再 错，亦上前劝他。

港媒猜测阿一劝Sam收手不果，最后被杀害。剧照看到谢家倩（杨秀惠饰）和肥仔富（何远东饰）在墓上拜祭，更证实他已死亡。

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在剧集最终，阮进将面临Sam的死亡威胁，虽然丽瑾及时赶到，但可能都阻止不了死亡局面。

谭俊彦早前接受访问时曾剧透自己角色将会坐牢：“有场监狱戏，我要和年轻版自己做戏，笑到哭， 哭到笑，感觉好恐怖。”七个兄弟最后只剩阿Sam 和肥仔富，Sam虽然保住生命，却要为自己所做的一切负上责任，剧终谭俊彦和何远东的老人造型现身，一齐返回当年七个兄弟常去的后山告终！

外表斯文、孝顺、循规蹈矩的谭俊彦原来是《 十八年后的终极告白 》的 Big Boss。虽然杀人未有填命，却要为自己所作的付上一切责任，在剧中的七十多岁的老人妆曝光，纵然活于世上，内心自责却未受年月而减少，精神饱受折磨。

文字摘自：rojaklah

照片摘自网络