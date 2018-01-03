大喜之日，怎么选择合适自己的婚纱？

身边的亲戚朋友陆陆续续准备披上婚纱，踏入人生的另一阶段。女人嘛！总希望能在结婚那天披上漂亮的婚纱，然而挑选婚纱的过程是相当伤脑经，婚纱分为韩式，中式，还有拖尾，长摆等许多款式和种类，如果对婚纱不熟悉，你可以先在网站上看一些款式和风格，还有品牌，这样再去找婚纱摄影店就会来的更加有目的性。

怎么选择合适的婚纱？

一、婚纱的颜色

婚纱不一定是纯白的，随着流行趋势的不断变化，婚纱除了纯白、象牙、米黄等传统颜色外，近年也日渐流行粉红、粉橙、粉蓝、粉紫、粉绿及浅银灰色的婚纱，非常柔和悦目；至于最受欢迎的，当然是白色、象牙色或香槟色的婚纱。

其实，婚纱的颜色并不重要，重要的是要与新娘的肤色相配。亚洲人肤色深而偏黄，穿象牙色会较和谐自然，而蓝色、紫色一般对于黄皮肤都不很协调，反而橙色、绿色能与偏黄肤色相配。至于皮肤白里透红，或者古铜色皮肤的新娘，穿纯白会很好看。

二、根据身材挑选婚纱

选择适合自己的婚纱最重要的是要能表现出自己的个性与气质，突显自己更为动人的一面。

1．身材娇小玲珑： 适合中、高腰、纱面、腰部打摺的白纱，以修饰身材比例。应尽量避免婚纱下身裙摆过于蓬松，造成头轻脚重而凸显身材短小的缺点。肩袖设计也应尽量避免过于夸张，如大泡袖或大荷叶；上身可以华丽、多变化，裙摆和头纱避免过长；腰线可以 “V” 字微低腰设计，以增加修长感。

2．身材修长：任何款式的婚纱皆可尝试，尤其是以包身下摆呈鱼尾状的婚纱更能展现身材的优点，搭配以小帽加覆面额一半的短婚纱为佳。

3．身材高瘦： 加强两肩设计的礼服，可使高瘦型的新娘看起来更有精神，例如垫肩、夸大泡袖荷叶设计，且上半身线条宜多变化；避免露肩、露胸的款式。

4．身材丰腴： 适合直线条的剪裁，加上花边式样，穿起来较苗条。不可采高领款式，宜选低领；且腰部、裙摆的设计都应避免繁琐。

5．过于丰满： 上身丰满的新娘最好选择上身设计简单又能展现胸线优点的婚纱； 下身丰满者，则不要选择以褶皱为设计重点的婚纱

三、配合场合和时间

除了依据身材来挑选礼服之外，礼服的款式也要与场合、时间作配合。一般来说，若采用观礼仪式，礼服必须较为华丽，裙摆以七尺为佳，在证婚时，通常是背对着祝福的亲友，因此礼服背面的设计和头纱的层次、质料的选择就很重要。如果是采取公证结婚，则礼服款式以简单大方，裙边不宜过长或复杂为主。

如果在教堂行婚礼，切勿穿着过分低胸的婚纱，这是对神职人员不敬的表现，尤其是某些需要新人跪下来的仪式，坦胸露臂的新娘跪在圣像之前，这样未免太不尊重教会了。

四、婚纱选择的其他因素

另外婚纱的拖尾是要用长拖尾还是短拖尾，往往受制于外在的环境因素。如果在教堂行礼，新娘所选的花童不能年纪太小，否则会不够力气为新娘拿起拖尾，甚至会被绊倒。花车是另一个难题，因为数十英尺的拖尾，普通房车根本放不下，即使勉强挤成一团，下车后长长的拖尾便会皱起，看上去很不雅观。

礼服有许多相关的饰品配件需要搭配，通常头纱部分会是和婚纱同一组，基本是不会有太大的落差与突兀感。但饰品部分建议以重点式的点缀为主就好，毕竟这几年时尚主流大多也是走强调优雅的低调奢华感，所以如果婆家希望新娘子将所有亲友致赠的金饰、首饰一次全部放到身上，那可千万要好好沟通一番，毕竟数大不是一定美，太多的闪亮晶莹饰品，黄金的、银的、K金、珍珠全兜在一起也很难各自精采。

在来就是喜宴穿着礼服的头饰，也尽量和礼服同质材或同色系，这样才能呈现出优雅恬静又甜美的气质感，所以在珠宝、头饰这最后一部分的细节千万别粗心遗漏，免得之前挑选礼服婚纱时所花费的心思全都功亏一篑。

希望在这重要的日子里，新娘子们都能把婚纱穿得美美，在美好的记忆里是个漂亮的自己！

资料来源：人人网 、百度百科

图片来源：Pexels、网络

编辑：淑婷