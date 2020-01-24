外媒爆《上气》找杨紫琼加盟

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属于Marvel电影宇宙第四阶段的电影《上气》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），除了找了刘思慕饰演男主角，梁朝伟饰演满大人，以及出炉金球奖影后Awkwafina参演，其余角色仍未有定案。近日，有外媒传出，Marvel正考虑邀请另一位华裔巨星加入《上气》，而她就是杨紫琼。

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2018年12月，Marvel宣布将首部亚裔超级英雄《上气》的项目提上制作日程后，迅速找来中美混血编剧David Callaham撰写故事。在去年3月，Marvel Studios找来导演Destin Daniel Cretton执导该片。同年7月，Kevin Feige出席圣地牙哥国际漫画展时公布《上气》的正式片名为《Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings》，并宣布电影将由刘思慕、梁朝伟及Awkwafina主演，刘思慕将成为男主角尚气，梁朝伟则饰演满大人，至于奥卡菲娜的角色没有公布。

近日有传《上气》将在今年年初于澳洲开拍，并定于明年2月中上映。另外，外国传媒《ComicBook》报导，Marvel正考虑邀请知名武打女星杨紫琼加入《上气》。虽然仍未公布杨紫琼将饰演的角色，但这个新角色绝对跟她在《银河守护队2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）中饰演的角色完全不同。

新闻来源：HK01