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外媒传林峰签字结婚了？！ 林峰大方承认：谢谢大家祝福

by Tofu
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外媒传林峰签字结婚了？！ 林峰大方承认：谢谢大家祝福
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盛传今年6月向女友张馨月成功求婚，有意在今年12月8日40岁生日结婚的林峰，被港媒爆出原来已于9月26日在香港申请排期注册，林峰更以真名林逸峰作出申请，报住地址是簿扶林。对于结婚一事，林峰大方承认“谢谢大家祝福”，但希望传媒给与私人空间。

即将迈入40岁的林峰，自去年初与相恋5年的吴千语分手后，便开始与29岁、拥有34D魔鬼身材的中国女模张馨月拍拖，去年3月林峰因被拍到与张馨月家人同游香港迪士尼而令恋情曝光，其后两人愈爱愈高调，多次被拍得在香港拍拖，经常有影偕双的出席朋友及亲戚聚会，女方更因乖巧听话性格而深得男家欢心，早已融入家中，坐稳“准峰嫂”地位。

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有传两人已在簿扶林嘉林阁6千万单位筑爱巢，并于9月26日在港申请排期注册结婚，与早盛传林峰计划12月结婚的传闻不谋而合。

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今年7月林夏薇生日，林峰带同女友张馨月（左）一同到场祝贺，可见张馨月已融入林家。

港媒曝光其拟结婚通知书，当中见到林峰以本名林逸峰申请，而张馨月的出生日期显示为1990年3月6日，与网上资料显示的1990年9月18日有出入，相差半年。至于两人的住址同样报称位于薄扶林，可见张馨月已由去年入住的帝景园，搬到林峰于2015年以逾6千万（约3164万令吉）购入的薄扶林嘉林阁复式单位，共筑爱巢。

 

资料来源：星洲日报

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