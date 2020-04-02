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复活节岛失守！全岛只有1家医院 3台呼吸器！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
复活节岛失守！全岛只有1家医院 3台呼吸器！
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南半球著名的复活节岛以神秘的摩艾石像（Moai）闻名全球，更被称为“世界上最与世隔绝的岛屿之一”。 但没想到的是，世上最与世隔绝的岛屿之一复活节岛也失守了！ 根据外媒中国新闻网报道，复活节岛目前已累积至5宗确诊病例。

位于南太平洋的复活节岛距离南美智利超过3600公里，当地除了交通不方便，医疗资源也相当有限，岛上居民人数1万多人，却只有1家医院，没有任何加护病房或检测新冠肺炎的设备，甚至全岛呼吸器仅有3台。 艾德门兹表示复活节岛上没有内科医生、重症专科医师或加护病房。就算载送病患到智利，搭飞机也要5小时。

 

复活节岛市长艾德门兹曾表示，首位确诊病患在3月中旬确诊，不过患者并未出国，也从未接触过观光游客，怀疑新冠肺炎早已在复活节岛出现社区感染。据悉，病患因出现相关症状，3月11日到岛上唯一的医院就诊，直到两周后才被确诊，在这之前恐怕已有更多居民被感染。

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截至上周，当地政府搜集30多个疑似病例的样本。艾德门兹指出，在当地实际确诊人数可能更多，由于检测新冠肺炎的设备再加上航班全面暂停，疑似病例的检验样本无法即时寄回智利检验，因此实际确诊人数无从得知。

新闻摘自：ViralCham

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