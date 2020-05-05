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士拉央2花园 · 疑漏夜被封锁

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
士拉央2花园 · 疑漏夜被封锁
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据本体媒体报道，军警星期一晚上11时许大动员，在士拉央直辖区花园（Taman Wilayah）一带，出动铁蒺藜展开封锁行动。

直辖区花园就位于第六个加强行管令区斯里慕尼花园第一期附近。

据当局掌握的资料，威拉雅花园的居民约40%为外劳，而毗邻的迪沙巴迪花园（Taman Desa Bakti），外劳更占了居民人口60%。

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为了防止冠状病毒病扩散，当局漏夜展开封锁行动，确保受病毒感染者无法逃避当局的检举。

新闻来源：星洲网即时国内

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