生活 Lifestyle 士拉央2花园 · 疑漏夜被封锁 by Vicky 丽盈 5 May 2020 written by Vicky 丽盈 5 May 2020 Advertisement 据本体媒体报道，军警星期一晚上11时许大动员，在士拉央直辖区花园（Taman Wilayah）一带，出动铁蒺藜展开封锁行动。 直辖区花园就位于第六个加强行管令区斯里慕尼花园第一期附近。 据当局掌握的资料，威拉雅花园的居民约40%为外劳，而毗邻的迪沙巴迪花园（Taman Desa Bakti），外劳更占了居民人口60%。 Advertisement 为了防止冠状病毒病扩散，当局漏夜展开封锁行动，确保受病毒感染者无法逃避当局的检举。 新闻来源：星洲网即时国内 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 《相信未来》义演精彩看点 next post Ellen DeGeneres被30名员工、前保镳爆「根本双面人」：正面形象全是装的 You may also like 只需要扫描QR code！雪兰莪州政府推出SELangkah追踪访客系统！ 5 May 2020 蚊虫叮咬会否传播新冠病毒？群体免疫可行吗？中国钟南山为你一一解答！ 5 May 2020 卫生部长：可以出席葬礼，但最多只能20人！ 5 May 2020 太久没⻅客, 花园鳗封馆后变害羞了 ⽇⽔族馆只好推「视讯⻅⾯会」替它们记住⼈类！ 5 May 2020 成功申请跨州回到城市工作的人注意啦！5月7号到10号放行！ 4 May 2020 防疫成功！澳门今开始复课！ 4 May 2020 马来西亚麦当劳宣布暂不开放堂食！ 4 May 2020 跨州申请看这里：更新“Gerak Malaysia”或提交表格(含指南) 4 May 2020 快下载“MyTrace”APP追踪接触确诊者 4 May 2020 残而不废！「无掌男」送餐员自力更生 励志故事打动网友 4 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.