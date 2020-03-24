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国际奥委会资深委员透露，东京奥运会将延至2021年举行。

by One FM
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国际奥委会资深委员透露，东京奥运会将延至2021年举行。
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国际奥委会（IOC）资深委员Dick Pound（迪克-庞德）在接受国外媒体《今日美国》独家采访时透露，受全球新冠疫情影响升级，ICO决定将东京奥运会展延一年，推迟至2021年举行。

自新冠肺炎在全球蔓延以来，有关2020东京奥运会将会延迟的消息不时传出，而今年78岁的国际奥委会资深委员Dick Pound则在接受国外媒体采访时，向媒体确认这一消息，他表示“根据奥委会目前的信息，已经决定推迟举办奥运会了，我知道的东西不少，但还有很多不确定的因素。奥运会肯定不会在今年7月24日举行。”

随后，有媒体向国际奥委会求证庞德的发言是否属实，ICO则拒绝确认及否认，发言人仅表示“正如我们昨天说的那样，我们正在研究各种情况。” 而在较早前，IOC会长也表态，会在接下来的四周内，就东京奥运会的举办事宜作出决定。

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而昨日加拿大宣布即使东京奥运会如期举行，加拿大也将不会派队参加。奥运及残奥委员会表明，在咨询过运动员、体育组织和加拿大政府以后，他们作出了“这个艰难的决定”，也让加拿大成为新冠肺炎疫情肆虐下第一个宣布推出东奥会的国家。同时，加拿大也“紧急呼吁”国际奥委会、国际残奥以及世界卫生组织（WHO）将东京奥运会展延一年。

随后，加拿大代表团官方推特也发布贴文称：“Postpone today. Conquer tomorrow.”

 

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